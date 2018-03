Délután sorsolják ki a jelöltek szavazólapi sorrendjét

A sorsolások - ahogy a bizottságok ülései - nyilvánosak, így azokon a média munkatársai és a jelöltek, illetve azok képviselői is részt vehetnek.



Azért hétfő délután 4 óra után kezdődnek a sorsolások, mert ekkor jár le a határideje annak, hogy a jelöltek leadják az íveken gyűjtött támogató aláírásokat. Az 500 érvényes aláírást összegyűjtők hivatalos jelöltté válnak, és felkerülhetnek az adott egyéni választókerületi szavazólapra.



A választási eljárási törvény a jelöltek közötti esélyegyenlőség érvényesülése miatt írja elő a jelöltek sorrendjének kisorsolását. A jogszabály azonban nem határozza meg a sorsolás módját és szabályait.



Ha több jelölt neve azonos egy szavazólapon, a nevük után zárójelben fel kell tüntetni a születési évüket. Ennek azonban csak a függetleneknél van jelentősége, hiszen a többi jelölt esetében a pártok neve is szerepel a név után.



A választási bizottságok a már nyilvántartásba vett és a határidőig bejelentett jelöltek sorrendjét sorolják ki.



Ha a sorsolást követően valamely jelöltet mégsem vesznek nyilvántartásba, akkor őt törlik a listáról, de a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.



A szavazólapokon a jelöltek neve mellett a jelölőszervezetek logóját is fel kell tüntetni egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen.



Az országos listán szereplő pártok sorrendjéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt kedden 16 óra után, ekkor jár le ugyanis a listaállítási határidő.