Dámóci mérgezés: két ember még életveszélyes állapotban

Két férfit a toxikológiai osztályon lélegeztetnek, állapotuk életveszélyesnek minősíthető, és a leggondosabb kezelések ellenére sem látszanak a javulás jelei - tájékoztatta az MTI-t Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója. Négy beteg a nefrológiai osztályon művesekezelést kapott, a rendszeres laborkontroll eredményeitől függ, hogy szükségük lesz-e újabbra.A mérgezőszer feltehetően metil-alkohol, amely a szervezetben formaldehiddé, majd hangyasavvá alakul át. Ezek mindegyike sejtméreg, a vese, a máj, a tüdő, az idegrendszer sejtjeit támadja, működésüket károsítja. Ezért van szükség művesekezelésre, lélegeztetésre, keringéstámogató és májműködést segítő gyógyszerek alkalmazására. Későbbi szövődményként vakság léphet fel - tette hozzá.A mentők pénteken jelezték, hogy a bodrogközi Dámócról mérgezés gyanújával több embert vittek kórházba - mondta el az MTI-nek Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.Egy 68 éves nő a helyszínen, egy 14 éves fiú pedig a kórházban meghalt. A rendőrök őrizetbe vettek egy helyi férfit, akitől az áldozatok a mérgező folyadékot vásárolták, majd egy lácacsékei férfit is, akitől a gyanú szerint a mérgező ital származik.Dámóc polgármestere hétfőn az MTI-nek azt mondta: elszigetelt esetnek tartja a két halálos áldozattal járó mérgezést. Tömös Béla Gyuláné (független) szerint a helybeliek általában nem vásárolnak gyanús hátterű szeszes italt. Hozzátette: a rendőrség kérésére végigjárták a házakat és figyelmeztettek mindenkit, hogy ne vegyenek bizonytalan eredetű alkoholt, ha pedig már fogyasztottak ilyet, forduljanak orvoshoz.Ennek nyomán néhány embert még kórházba vitték kivizsgálásra, de többségüket haza is engedték. A polgármester azt is elmondta, hogy a 14 éves halálos áldozat apja és nagybátyja is súlyos állapotban van.