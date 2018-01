Csökkentheti, de akár le is nullázhatja hitelét, ha gyereket vállal

Újabb gyermekek vállalásával csökken a családok jelzáloghitel-tartozása, továbbá csökkenthetik vagy akár el is engedhetik a diákhitelt - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedd reggel. A jelzáloghitelek egy részét a harmadik, illetve a további gyermekek születése után engedik el.



Novák Katalin abból az alkalomból, hogy január 1-jén megkezdődött családok éve, ismertette a hétfőtől életbe lépő fontosabb jogszabályváltozásokat, kedvezményeket.



Közölte, a nagycsaládos életet vállalókat, illetve a már abban élőket támogatják azzal, hogy csökkentik a hitelüket, ha újabb gyermeket vállalnak. Ez azt jelenti, hogy a családoknak minden újabb megszületett gyermek után egymillió forinttal kevesebbet kell hiteleikből visszafizetniük. A jelzáloghitel-csökkentés a később felvett lakáscélú hitelekre is érvényes.



A Fidesz alelnöke arról is beszélt, hogy a gyermekeket vállalóknak nemcsak a jelzáloghitel egy részét engedik el, hanem akár az egész diákhitelt is. Utalt arra, hogy az első gyermek vállalásakor a diákhitelt felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy a családtámogatások összeadódnak, és azok összességében komoly segítséget jelentenek. A gyermeket vállaló párokat otthonteremtési támogatással, kedvezményes hitellel, a diplomások gyedjével, később bölcsődével, házassági, majd családi típusú adókedvezményekkel segítik - mondta.



Novák Katalin az M1 aktuális csatorna műsorában arról beszélt, hogy megmaradnak a családokat érintő korábbi támogatások is, az újak pedig bővülnek. Utóbbira példaként említette a kétgyermekesek adókedvezményének emelését, ami idén már 35 ezer forintos havi kedvezményt jelent, jövőre pedig 40 ezret.



Közölte, a diplomások eddig egy évig folyósított gyedjét (gyermekgondozási díját) a szülők januártól már a gyermek kétéves koráig tudják igénybe venni. Emlékeztetett arra, hogy a diplomás gyedet azoknak az anyáknak vezették be, akik már a felsőoktatási tanulmányaik alatt vagy a diplomaszerzés után egy éven belül vállalnak gyereket. Jó hírnek mondta azt is, hogy a minimálbér emelkedésével a gyed maximális összege is emelkedik.