Csökkenteniük kell a gyártóknak az olajban sült élelmiszerekben a rák kockázatát növelő akrilamid-tartalmat

Az élelmiszerek akrilamid-tartalmának csökkentésével kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedések és referenciaszintek megállapításáról szóló rendeletet 2018. április 11-től kell kötelezően alkalmazni - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI megkeresésére.



Az akrilamid potenciálisan növeli a rák kialakulásának kockázatát. Olyan készítmények hőkezelése során jön létre, amelyek szénhidrátokat és fehérjéket egyszerre tartalmaznak. Főzött ételekben nem fordul elő. Elsősorban a friss burgonyából készült hasábburgonya, egyéb darabolt (olajban sütött) termékek és szeletelt burgonyaszirom; a snackételek, sós kekszek, a burgonyapépből készült termékek, a kenyér; a reggeli gabonapelyhek (a zabkása kivételével), illetve a finom pékáruk (aprósütemény, édes keksz, kétszersült, gabonaszelet) gyártóinak kell különösen figyelniük. Ugyancsak tartalmazhat akrilamidot a kávé, illetve bizonyos gabonaalapú bébiételek is.



Az új uniós rendelet kötelező intézkedéseket ír elő az élelmiszeripari vállalkozók számára az élelmiszerekben található akrilamid mennyiségének csökkentésére. Ebben a rendeletben nem élelmiszerbiztonsági határértékeket állapították meg, hanem referenciaszinteket.



A referenciaszintek betartásának ellenőrzése érdekében a kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságát mintavétellel és elemzéssel is ellenőriznie kell a vállalkozásoknak. A minden érintett termékcsoportra külön-külön előírt intézkedések arányban állnak a vállalkozás méretével és jellegével, például a kistermelők, vendéglátók esetében az előírt kockázatcsökkentő intézkedések nem olyan széleskörűek, mint például egy gyorsfagyasztott burgonyát előállító gyártó esetében.



Az otthoni sütés során is lehet tenni azért, hogy kevesebb akrilamid képződjön. Például, ha a gyorsfagyasztott sült krumplit otthon készítik el, akkor az olajban sütéskor a hőmérséklet 160-175 Celsius fok közötti, sütő használata esetén pedig 180-220 Celsius fok közötti legyen. A légkeverés funkció bekapcsolásával alacsonyabb hőmérséklet is megadható. Emellett az otthoni sült krumpli készítésekor javasolt előfőzni a krumplit sütés előtt.



A Nébih és a megyei kormányhivatalok folyamatosan éves terv szerint ellenőrzik az élelmiszer-előállítás folyamatát és a termékek akrilamid szintjeit eddig is mérte a hatóság monitoring vizsgálati programja keretében - tette hozzá a Nébih.