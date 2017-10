Csirkecomb helyett brutális pofonokat kapott az Index munkatársa - reagált a KFC

Nagyon sajnáljuk a vasárnap este, a Király utcai éttermünkben történt eseményeket. Teljes mértékben vállaljuk a felelősséget a történtekért és hiszünk abban, hogy minden vendégünknek joga van, hogy a legjobb kiszolgálást és a legfinomabb ételeket élvezhesse nálunk, ezért megdöbbenéssel értesültünk a Király utcai KFC-ben történtekről. A biztonsági őr és néhány alkalmazottunk részéről tanúsított viselkedés teljes mértékben ellentétes a cég értékeivel, továbbá az általános emberi értékekkel, az udvariasság és a vendéglátás alapelveivel.



A sérülést szenvedett vendégünktől bocsánatot kérünk, felvettük vele a személyes kapcsolatot, hogy felajánljuk segítségünket, kárpótlásunkat.



Természetesen azonnal megkezdtük az eset kivizsgálását, jelen pillanatban a következőkről tudunk nyilatkozni:



Habár az incidenst okozó biztonsági őr nem a mi alkalmazottunk, hanem egy alvállalkozó biztonsági szolgálaté, teljes felelősséget vállalunk a tetteiért. Már felvettük a kapcsolatot az alvállalkozó cég vezetésével és világossá tettük számukra, hogy az alkalmazottjaik effajta viselkedése elfogadhatatlan számunkra. Ennek fényében az érintett biztonsági őrt elbocsájtották. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk, hogy a biztonsági szolgálatot nyújtó cég a mi alapértékeink szerint kezeli vendégeinket, a céggel való együttműködést felülvizsgáljuk.

Felfüggesztettük az étterem műszakvezetőjét is, amíg az eset vizsgálata le nem zárul. Az ügy fényében munkatársainknak újra oktatjuk a vendégek kezelésével kapcsolatos alapelveinket illetve panaszkezelési tréninget szervezünk.



Vendégünk nyilvános kérésének megfelelően örömmel támogatunk egy magyar karitatív szervezetet, alapítványt. Hiszünk benne, hogy minden cégnek támogatnia kell a közösséget. Ennek a célkitűzésnek megfelelően évek óta több karitatív szervezet működését támogatjuk Magyarországon, mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesületet, továbbá a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját.



Még egyszer bocsánatot kérünk a történtekért. Ez egy elszigetelt eset, és nem összeegyeztethető azzal, ahogy a vendégeinket fogadni szeretnénk. Minden szükséges lépést megteszünk, hogy mindenki tiszteletteljes és vendégszerető kiszolgálásban részesüljön éttermeinkben.

Az ügyben a hvg.hu megkereste az Amrest Kft. képviselőjét, aki elmondta, egyelőre ők is tájékozódnak. Juhász Nándor marketingvezető is a Facebookon olvasott a történtekről, azt házon belül, más forrásból nem jelentették hétfő 11 óráig. Ezért egyelőre semmilyen érdemi nyilatkozatra nem vállalkozott, de az aggasztó eset azonnali, teljes körű kivizsgálását ígérte. Azt mondta, Szabóval együtt szeretnék feltárni, mi történt, és a vizsgálat gyors lezárulása után érdemben is nyilatkoznak.

- mondta Fukcius Tamás, a KFC regionális igazgatója és az AmRest Kft. ügyvezetője.Vasárnap este a Király utca körút sarkán található gyorsétteremben elverték Szabó Zoltánt, az Index tartalomfejlesztési vezetőjét, legendás kritikusát. Az esetet egyelőre nem ismerte el a KFC üzemeltetője, de a hvg.hu -nak azt mondták: Szabó segítségével azonnal kivizsgálják, mi történt.A kritikus úgy írja le az esetet, hogy ugyan italkólstoltatás után, de nem ittasan döntött úgy, hogy a következő találkozója előtt még betér az általa nagyon kedvelt gyorsétterembe, hogy egyen valamit. A bajok akkor, kezdődtek, hogy miután kiállta a sort, a pultnál szembesítette vele a pénztáros fiú, hogy csak elvitelre lehet rendelni.Ezt követően kérdezte meg az újságíró, hogy ezt nem lehett-e volna kiírni, és akkor nem ácsorog annyit.- kapta válaszul.Szabóban ekkor törött el valami. Úgy fogalmaz: "Nem vagyok egy kiköpött William Foster az Összeomlásból, nem akarnék fegyverrel hadonászni, csak mert fonnyadt a saláta a hamburgerben, de az elmúlt pár nap megviselt: találkoztam már flegmán értetlenkedő bolti eladóval, nagyon elfoglaltan megvárakoztató felszolgálóval, és egy étteremvezetővel, aki arra a kérdésre, hogy miért nincs éppen nyitva a konyha, annyit válaszolt, hogy csak.Ezért most, így a hét végén, bátran kikértem a vendégkönyvet."Válaszul persze azt kapta, hogy nincs vendégkönyv, amire az üzletvezetőt kérte, aki egy üres A/4-es lappal próbálta kezelni a helyzetet, hülyének nézve a vendéget. Ekkor Szabó fejtegetni kezdte, hogy miért nem hajlandó egy papírfecnire leírni panaszát egy hivatalos dokumentum helyett. A jelenetre már a biztonsági őr is felkapta a fejét, és bekapcsolódott a helyzet "megoldásába".Ezután, az elbeszélés szerint, az őr habozás nélkül kirángatta az utcára.Szabó azt írja, érezte, hogy az ütéstől az orrát elöntötte a vér, leesett a szemüvege. Érezte, hogy ez után már nem fog annyival megelégedni, hogy egy lehúzó értékelést írjon a helyről a Foursquarre. Elővette a telefonját és többször jelezte az őrnek, hogy mindent felvesz.Visszament az étterembe, és közben rögzítette, hogy több ütést kapott, míg földre nem került. Ezt követően hívta a rendőrséget is.Arról, hogy miért osztotta meg a Facebookon és miért kér kártérítésta az étteremtől azt írja,Egyben kérdéseket is megfogalmazott:"Nem érdekel a személyes felelősségre vonás, az a rendőrség és a munkáltató dolga, engem az érdekel, hogy a KFC-t is működtető Amrest elnézést tud-e kérni, és tudja-e garantálni, hogyEzenfelül szeretném, ha a KFC-t is működtető Amrest az esetleg felmerülő orvosi költségeken túl 500 ezer forintot fizetne kártérítésként, mert a munkatársuk a boltjukban nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozott egy vendégnek. Ebből az ügyből nem szeretnék hasznot húzni, csak annyit szeretnék, hogy a cég ezt az összeget, ami a Király úti KFC pár órás forgalma csupán, november 1-ig utalja át egy általam meghatározott, gyermekekkel, szegényekkel és elesettekkel foglalkozó alapítvány számlájára."Hétfő délelőtti posztjában SzabóZ, aki azt is kifejtette, miért nem az Indexen született (először) cikk az őt ért atrocitásról.