Csepreghy: az atomenergiának ma nincs alternatívája

A mai technológiai tudás szerint az atomenergiának a belátható jövőben nem lesz alternatívája, arra pedig most választ kell adni, hogy mi lépjen a már működő paksi blokkok helyébe leállításuk után - hangsúlyozta az Ökopolisz Alapítvány szerdai budapesti rendezvényén a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.



Csepreghy Nándor azt mondta: nem világos, hogy a megújuló energiaforrások eljutnak-e addig a fejlődésben, hogy kiválthassák az atomenergiát, ugyanakkor Paks új blokkjai helyett szél- vagy naperőművel többször annyiba kerülne az áramtermelés.



Az államtitkár megemlítette: Paks a 2014-es választási kampány kiemelt témája volt, így a Fidesz két és negyedmillió szavazója a kormány energiapolitikájának támogatásáról is döntött. Hangsúlyozta, hogy a beruházás csökkenti az ország földgázfüggőségét.



Mint mondta, a vita arról is szól, hogyan alakulnak a jövőben az energiafelhasználási trendek, hiszen míg az LMP csökkenést prognosztizál, addig a nemzetközi folyamatok ennek az ellenkezőjét mutatják.



Vitapartnere, Szél Bernadett, az LMP társelnöke szerint a beruházással "függőséget függőségre cserél" az ország, és a sok ezer év alatt lebomló atomhulladék miatt a nukleáris energia valamennyi közül a "legkoszosabb".



Hangsúlyozta: nincsen olyan európai uniós becslés, amely szerint megtérülne a paksi beruházás. Bírálta, hogy a kormányzat adóval sújtja a napelemparkokat, adminisztratív eszközökkel szinte ellehetetleníti a szélerőműveket.



Az atomnak csak alternatívája van. Nem élhetünk együtt olyan energiaforrással, amelyet nem tudunk kontrollálni - jelentette ki az LMP-s politikus, aki szerint a paksi vita egyetlen lehetséges megoldása a kormányváltás.