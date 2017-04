Csalásra figyelmeztet a Főgáz

Magukat a Főgáz dolgozóinak kiadó csalókra figyelmeztet a gázszolgáltató, kiemelve, hogy a gázórát leolvasó vagy szerelési munkákat végző alkalmazottaik sohasem vesznek át készpénzt az ügyfelektől.



A társaság MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint az utóbbi időben a Főgáz nevében több visszaélés történt.

Az egyik módszer, hogy a csaló megpróbál bejutni a fogyasztó lakásába, hogy szén-monoxid érzékelőt szereljen fel nagyobb összeg ellenében. Más esetben a Főgázra hivatkozva csengetnek be idős emberekhez kisebb falvakban, és megkísérlik egy összegben beszedni a vélt díjhátralékot. A csalók sosem viselik a Főgáz arcképes igazolványát - tették hozzá.



A Főgáz Zrt. felhívta a figyelmet arra, hogy nem végeztet szén-monoxid vagy füstérzékelő felszerelést, illetve nem szed be díjhátralékot személyes megbízottak útján. Személyes megkeresések esetén a Főgáz mindig előzetesen értesíti az érintett felhasználókat annak időpontjáról.



A társaság azt is közölte, hogy alkalmazottai és megbízottjai külön kérés nélkül kötelesek felmutatni arcképes igazolványukat. Ennek elmaradásakor a fogyasztók mindig igazoltassák a dolgozót - tanácsolták.

A gázmérőt leolvasó, vagy szerelési munkákat végző alkalmazottaknak nincs felhatalmazásuk arra, hogy készpénzt vegyenek át az ügyfelektől munkájuk során, ugyanis a Főgáz sosem végeztet a helyszínen, készpénzben fizetendő munkát - hangsúlyozták.



Azt kérték a fogyasztóktól, hogy ha gyanús magatartást észlelnek, jelentsék be a társaság ügyfélszolgálatának 06-40-474-474-es, ingyenesen hívható számán.