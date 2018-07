Csalás miatt emeltek vádat hét, gyógyászati segédeszközöket áruló ember ellen

Szabó Ferenc a közleményben azt írta, az egyik vádlott 2015-ben létrehozott egy céget, amely termékbemutatók szervezésével foglalkozott. A férfi a cég tatai irodájában call centert működtetett, az ott dolgozóknak pedig egy olyan szoftvert adott, amely a lehetséges vevők adatbázisát tartalmazta, az egész országra kiterjedő, településenként csoportosított adatokkal. A telefonos meghívó ultrahangos ízületi állapotfelmérésre szólt.



A termékbemutatókat az ország különböző pontjain, éttermekben, szállodákban, művelődési házakban tartották meg, azokra jellemzően idős, különböző betegségekkel küzdő emberek érkeztek. 2015 februárjától szeptemberig összesen 150 termékbemutatót tartottak, amelyek során 369 embert csaptak be - tette hozzá a főügyész.



A vádirat szerint a férfi társai, az ügy további vádlottjai a termékbemutatókon egészségügyi szakembereknek, orvosoknak, mentősöknek adták ki magukat, és hőkamerával, valamint vérnyomásmérővel mímelt egészségügyi állapotfelmérést végeztek, amelynek állítólagos leletéből rendszerint lesújtó eredményt közöltek.



A meghívottak kipróbálhatták az értékesítésre szánt termékeket, és ha úgy döntöttek, hogy megveszik azokat, akkor a vádlottak alkudozni kezdtek az árról, hogy minél magasabb összeget kérjenek el. Részletfizetést engedtek, kölcsönt szerveztek, a vevőket akár hazáig vagy a bankautomatáig is elkísérték a pénzért. Az ügyletről szerződést is kötöttek, és jótállási jegyet adtak - írta a főügyész.



A vevők pár ezer forinttól egymillió forintig terjedő összegeket fizettek a termékekért, amelyeket sok esetben meg sem kaptak, vagy amelyek nem fejtették ki az ígért hatást. Sok esetben a sértettek utólag derítették ki, hogy a megvásárolt termék valójában lényegesen kevesebbet ér - olvasható a közleményben.



A Ráckevei Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és más bűncselekménnyel vádolja a férfit és társait.