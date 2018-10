Családja szerint egy újjal sem nyúlt senki a négyéves kislányhoz Cegléden

Sosem hagyták magára a kislányokat, így vasárnap sem. Állításuk szerint éppen az udvaron dolgoztak, amikor egy rossz mozdulat következtében feldőlt egy ötszáz kilós súly, ami a szerencsétlen kislány lábára esett. Azonnal orvoshoz vitték, ahol a nőgyógyász megállapította, hogy a gyerek erőszak áldozata lett, de szerintem a nagy ütéstől is vérezhetett a nemi szerve.

Nyomozók hada lepett el vasárnap délután egy Cegléd szélén levő telephelyet. A szörnyű gyanú szerint megerőszakolhattak egy négyéves kislányt, Andikát, aki román állampolgárságú szüleivel egy munkásszállón élt. Fájdalmai voltak, kórházba vitték, ahol kiderült, hogy eltört a combcsontja. Vérzett a nemi szerve, a nőgyógyász szerint megerőszakolhatták - Írja a Bors Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy nyomozást indított a rendőrség szexuális erőszak bűntette miatt.A Bors a helyszínen járt, ahol megtudták, hogy a családfő nyolc éve dolgozik Cegléden, egy vállalkozónál, aki lakhatást is biztosít számára.A feleségével később ismerkedett meg, mára együtt nevelik a négy- és alig egyéves kislányukat, már mindketten itt születtek. A négyéves kislány óvodába jár. Velük él az anyuka testvére is, de jelenleg a kislányok nagyapja is itt tartózkodott.– mondta a Borsnak az egyik munkatárs.A Bors információi szerint a kislányt már kétszer megműtötték, a kisebbik lányt pedig a gyámhatóság veszélyeztetés miatt már el is vette a pártól. DNS-t vettek az egész családtól, az apától is. A rendőrség teljes hírzárlat mellett nyomoz.