Családi tragédia Ózdon - Nevelt fiait késelte halálra egy férfi

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: az elsődleges adatok szerint november 26-án 12 óra előtt egy 31 éves férfi késsel megszúrta 18 és 16 éves nevelt fiait, akik a helyszínen meghaltak.



A férfi megsebesítette 43 éves élettársát is, akit súlyos, életveszélyes sebesülésekkel szállítottak kórházba.



A férfit a rendőrség elfogta, de a mentőszolgálat munkatársai őt is kórházba vitték, mivel saját magát is megsebesítette.



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárást - közölte a sajtóreferens.