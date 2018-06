Csaknem százezren áram nélkül maradtak a vihar miatt - 70 000 helyen már helyreállt a szolgáltatás

Tömeges üzemzavart okozott a Nemzeti Közművek szolgáltatási területén a Dél-Alföldön szerdára virradóra végig vonuló vihar: csaknem százezer ügyfélnél okozott áramszünetet, de kora délelőttre már 70 ezer helyen helyreállították a szolgáltatást - tájékoztatta a cég az MTI-t.



A közlemény szerint Baja és Kecskemét környékét érintette leginkább a vihar, amely kelet felé vonulva Békéscsaba térségében is károkat okozott. A letört ágak és a tövestől kifordult fák a villamoshálózatra zuhantak, oszlopok törtek ki, emiatt tömeges üzemzavar alakult ki Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd, valamint Békéscsaba, Gyula és Békés közelében.



A Nemzeti Közművek munkatársai egész éjszaka dolgoztak, azonnal megkezdték a hibák felderítését és ahol lehetett a javítást. A helyreállítás folyamatos, a cég száznál is több szakembere dolgozik a helyszíneken.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a kidőlt fák sok helyen megrongálták a hálózatot, a leszakadt vezetékek megközelítése élet- és balesetveszélyes.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság korábbi tájékoztatása szerint szerda kora reggelig mintegy háromszáz esetben riasztották viharkárhoz a tűzoltókat, és még érkeznek újabb bejelentések. Éjjel elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest megyében volt szükség a munkájukra a mostoha időjárás miatt. Főként kidőlt fák, letört ágak miatt hívták őket. Békéscsabán és Kecskeméten például parkoló autóra, Ócsán családi házra, Mórahalmon, Csanyteleken és Derekegyházon pedig utakra borultak fák.



