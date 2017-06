CEU-ügy: az USA szerint a tagállamokkal kell tárgyalnia a kormánynak

Levélben köszönte meg Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az amerikai szövetségi oktatási miniszternek, hogy tudomásul vette a magyar felsőoktatási törvény módosítását, valamint azt, hogy megjelölte a tárgyalásra jogosult szövetségi államokat.



Betsy DeVos június közepén küldött levelet Balog Zoltánnak és Palkovics László oktatási államtitkárnak, erre válaszolt a magyar miniszter szerdán. A két levelet az Emberi Erőforrások Minisztériuma juttatta el az MTI-hez.



Betsy DeVos amerikai oktatási miniszter levelében megköszönte az áprilisban Balog Zoltántól kapott tájékoztatást a felsőoktatási törvény változásával és a Közép-európai Egyetem (CEU) helyzetével kapcsolatban. Azt is írta, tisztában van azzal, hogy a jogszabály más, az Egyesült Államokhoz kötődő felsőoktatási intézményeket is érinthet.



A miniszter kifejtette: az Egyesült Államokban az oktatás elsődlegesen szövetségi tagállami és helyi felelősség. Tagállami szintű jogkörök a legtöbb felsőoktatási intézmény - ideértve a Magyarországon működők - jogállásával kapcsolatos ügyek, valamint a diploma-kibocsátási jogosultsága. A tájékoztatás szerint a Magyarországon felsőoktatási tevékenységet végző összes amerikai intézmény megkapta oklevelét vagy engedélyét az illetékes tagállami szintű hatóságtól, és rendelkezik egy, az amerikai oktatási miniszter által elismert szervezet akkreditációjával.



Betsy DeVos a levélben tudomásul vette Balog Zoltán áprilisi javaslatát, hogy vizsgálják meg egy nemzetközi megállapodás aláírásának lehetőségét az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi). Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen jellegű megállapodások megtárgyalására a tagállami szintű hatóságok a megfelelő partnerek.



Az amerikai oktatási miniszter azt is írta: úgy tudja, a magyar kormány már elkezdte felvenni a közvetlen kapcsolatot az érintett tagállamokkal, ahol akkreditálták az intézményeket.



Betsy DeVos reményét fejezte ki, hogy a tárgyalásokkal kapcsolatos információk fényében, valamint az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában fontos és régóta fennálló szerepet betöltő felsőoktatási intézményekre tekintettel tisztázni tudják a rendezetlen kérdéseket.



Balog Zoltán szerdán kelt válaszlevelében azt írta, hogy köszönettel fogadta az amerikai miniszter szívélyes válaszát, és azt, hogy tudomásul vette a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos módosításokat. Az emberi erőforrások minisztere arról tájékoztatta washingtoni partnerét, hogy Maryland, Massachusetts és New York szövetségi állam illetékesei jelezték tárgyalási szándékukat, és a magyar kormány képviselője fölvette velük a kapcsolatot.



A miniszter levelében reményét fejezte ki, hogy a "bonyolult jogi kérdést minél előbb kölcsönös megelégedésre rendezni tudják, hiszen a Magyarországon jogszerűen működő amerikai felsőoktatási intézmények erősítik a magyar-amerikai kapcsolatokat".