Cáfolja a projekttársaság, hogy alkalmatlan a Paksi Atomerőmű telephelye a bővítésre

Az új atomerőművi blokkok telephelyvizsgálata transzparensen zajlott, a paksi telephely alkalmas a blokkok befogadására - írja az atlatszo.hu írására reagáló közleményében a Paks II. projekttársaság - írja az MTI.Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. honlapján hétfőn közzétett nyilatkozat leszögezi, hogy a portál "hónapokkal ezelőtt végigtárgyalt és lezárt ügyet próbál meg szenzációs újdonságnak beállítani- alaptalanul - a paksi telephely alkalmasságával kapcsolatban".Az atlatszo.hu cikke - mint írják - valótlan képet fest mind az engedélyezési eljárásról, mind pedig a telephelyvizsgálat eredményeiről.Az atlatszo.hu portál hétfőn azt írta, hogy egy tektonikai törésvonal gyakorlatilag a nukleáris létesítmények tervezett helyszíne alatt halad.A közlemény arra is kitér, hogy a Paks II. projekttársaság 2014 óta folytatott részletes vizsgálati programot, amelynek eredményei alapján elkészült telephelyengedély-kérelmet 2016 októberében nyújtották be az Országos Atomenergia Hivatalhoz.Az eredmények bemutatására nyilvános tudományos konferenciát, lakossági fórumokat tartottak, majd az OAH közmeghallgatást szervezett. Minden szükséges információ, adat nyilvánosan bárki számára hozzáférhető volt, és hozzáférhető ma is körülbelül 1200 oldalnyi terjedelemben - olvasható a közleményben, amely emlékeztet, hogy az OAH 2017. március végén kiadta a telephelyengedélyt, megállapítva, hogy a telephely alkalmas az új blokkok építésére.

A tény, hogy a paksi telephely alatt aktív vető húzódik, nem új keletű, ez a nyilvánosan elérhető engedélykérelmi dokumentumokban is egyértelműen le van írva

- szögezi le a közlemény.Mint a társaság írja, ez nem kérdőjelezi meg a telephely alkalmasságát, a széleskörű vizsgálatok alapján kizárható, hogy a vető "szignifikáns, permanens felszíni elmozdulást lenne képes okozni".A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy az új blokkokat a vizsgálat során meghatározott jellemzőknek megfelelően tervezik és építik meg a legszigorúbb nemzetközi előírásokkal, ajánlásokkal összhangban.

Veszélyes helyre épült a Paksi Atomerőmű, annak bővítése sem biztonságos

Nem felel meg a Nemzetközi Atomenergia Hivatal hazánkban is törvénybe iktatott földrengésbiztonsági ajánlásainak a Paksi Atomerőmű, és a tervezett bővítés telephelye: egy tektonikai törésvonal gyakorlatilag a nukleáris létesítmények alatt halad át, egy geológus pedig tízezer évnél fiatalabb földrengések nyomaira bukkant a telephely közvetlen közelében a felszínen - írja az Átlátszó.hu , akik megszerezték a földtani kutatás eltitkolt eredményeit.A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nukleáris biztonsági ajánlásait tartalmazó 2011-es magyar kormányrendelet értelmében- idézte a lap.Egy az Átlátszó birtokába került, az MVM Paks II. Zrt. megbízásából készült, 2016-os geológiai tanulmány szerint a Paksi Atomerőmű telephelyének közelében több helyen is tízezer évnél fiatalabb, felszínig hatoló elmozdulásokat okozó földrengések nyomait találták.

Az oknyomozó portál közérdekű adatigényléssel kérte ki a a több mint 8 milliárd forintért készített tanulmányt, amely az MVM Paks II. Zrt. megbízásából készült. A megkapott anyagból az derül ki, hogytektonikailag aktívnak minősülő törésvonal fut el alatta, és tízezer évnél fiatalabb földrengésekre utaló nyomokat találtak a környezetében a felszínen.Az atomerőmű földrengésbiztonsága régóta kérdőjeles geológus és geofizikus szakmán belül, ráadásul a kutatómunkák eddig minden alkalommal vagy az atomerőmű, vagy az üzemeltetésben érdekelt állami szervezetek megrendelésére készültek.Amennyiben tudományos módszerekkel bizonyítható az, hogy a telephely 10 kilométeres körzetében az elmúlt százezer évben földrengés által okozott felszíni elmozdulás volt, akkor a tervezett Paks-II blokkok nem felelnek meg az új telephelyekkel szemben támasztott, hatályos nukleáris biztonsági szabályozásnak, mert reális esélye van egy olyan földrengés bekövetkeztének, ami kárt tehet a létesítményekben, vagy akár katasztrófát is okozhat.