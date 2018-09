Budapestre jön a yorki herceg, Orbán Viktorral is találkozik majd

Budapestre látogat hétfőn András yorki herceg - közölte a Brit Nagykövetség kedden az MTI-vel.Erzsébet brit királynő harmadik gyermeke kétnapos látogatásán találkozik Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel, továbbá számos budapesti programon részt vesz.Közleményük szerint kiemelt témák lesznek: az oktatás, a tudomány, a technológia és a mérnöki hivatás.András herceg - aki a brit Építőmérnökök Intézetének (Institution of Civil Engineers, ICE) fővédnöke - megnyitja az ICE fennállásának 200. évfordulója alkalmából a Magyar Mérnöki Kamara által Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében szervezett "Építőmérnök 200" konferenciát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) pedig a "Társadalmi érték és felelősség a közszférában" című brit-magyar műhelykonferenciát nyitja meg, melynek megvalósításában az NKE partnere a Birminghami Egyetem.A yorki herceg ellátogat Magyarország első integrált edzőtermébe, a budapesti Suhanj! Fitness-be, ahol fogyatékkal élő és ép sportolók közösen edzhetnek. Az edzőteremben többek között a 2012. évi londoni Paralimpiai Játékok olimpikonjaival is találkozik.A látogatás zárásaként a herceg részt vesz az általa 2014-ben alapított Pitch&Palace nemzetközi startup verseny első magyarországi döntőjén, ahol a magyarországi tudományos és technológiai startup közösség képviselteti magát. A kezdeményezés célja az Egyesült Királyságban és világszerte az innovatív vállalkozások, ötletek fejlesztése. A budapesti döntőn a 12 legjobb csapat mutatja be üzleti tervét a mentorokból és befektetőkből álló közönségnek, majd találkozhat az Egyesült Királyságban tevékenykedő legsikeresebb magyar vállalkozókkal és üzletemberekkel - fejtette ki a nagykövetség.András yorki herceg mostanáig egy alkalommal, 2005-ben tett hivatalos látogatást Magyarországon - olvasható a közleményben.