Budapesten maradna a CEU

- közölte az intézmény kedden az MTI-vel, arra reagálva, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája beszünteti működését Budapesten és átköltözik Berlinbe.A közleményben kiemelték, az egyetem teljesítette "a lex CEU által meghatározott kötelezettségeit", a helyzet rendezéséhez már csak Magyarország kormányának kell aláírnia a 2017 szeptemberében New York állammal közösen véglegesített megállapodástervezetet.Úgy fogalmaztak, az utóbbi időben biztató jeleket láttak, áprilisban ugyanis magas rangú magyar tisztviselők látogatták meg a CEU amerikai oktatási helyszínét a New York állambeli Bard College-ban, és megbeszéléseket tartottak a CEU vezetőségével. A megbeszéléseken New York állam oktatási hivatalának képviselői is részt vettek.A találkozó alapján az intézmény biztos abban, hogy az egyetem maradéktalanul teljesíti a jogszabályokban foglalt, az amerikai oktatási tevékenységet előíró feltételt - jelentették ki.A közleményben a CEU felszólította a kormányt, hogy a megállapodást haladéktalanul írja alá.