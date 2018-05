Egy friss felmérés szerint Budapest lett a világ második legszebb városa - számolt be az M1 aktuális csatorna csütörtök déli Híradója. Mint elmondták: egy a Bloomberg hírügynökséghez kapcsolódó internetes portál gyűjtötte össze a világ legszebb városait.



A lista élén Velence áll. A második helyezett magyar főváros olyan városokat előzött meg, mint Róma, Firenze és Párizs. A cikkben azt írják Budapestről, hogy építészetében és művészetében is gazdag. Emellett kiemelik a termálfürdőket és a helyi ételeket is - hangzott el a Híradóban.