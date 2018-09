Budapest előrébb jutott a legnépszerűbb nagyvárosok rangsorán

A kutatás szerint, amely világ 162 leglátogatottabb nagyvárosát vizsgálta a 2017-es adatok alapján Budapesten csaknem 6 millió külföldi átlagosan 5 napot töltött és összesen majdnem 3 milliárd dollárt (825 milliárd forint), átlagosan fejenként napi 103 dollárt költött.



Bangkok több mint 20 millió külföldi szállóvendéggel került a lista élére, London valamivel kevesebb mint 20 millióval a második, Párizsban pedig majdnem 17,5 millió látogatót regisztráltak 2017-ben.



A közlemény kiemeli: a tíz legnépszerűbb városba - a dobogósok mellett sorrendben Dubajba, Szingapúrba, New York-ba, Kuala Lumpurba, Tokióba, Isztambulba és Szöulba - az idén 3-10 százalékkal több külföldi szállóvendég utazhat, nőhet az eltöltött éjszakáik száma és a pénzköltéseik összege is. A kutatás készítői szerint az éllovasok között a legnagyobb, 20 százalékos növekedés az idén Isztambulban várható.



A szállóvendégek összes költése alapján Dubai áll a lista élén, ahol a vendégek naponta átlagosan 537 dollárt, 2017-ben pedig összesen majdnem 30 milliárd dollárt költöttek. A második Mekka, 18,45 milliárd dollárral, a harmadik pedig London 17,45 milliárd dollárral. A napi költések átlaga szerinti rangsorban viszont Dubait Párizs és Szingapúr követi 301 és 286 dollárral.



A Mastercard szerint a listavezetők a külföldiek által otthagyott pénz mennyiségében is jelentős, többnyire 7 és 16 százalék közötti bővülésre számíthatnak az idén.



A Mastercard global cities ügyvezető alelnöke a közlemény szerint megjegyezte, hogy a népszerű úti célnak számító városok között egyre élesebb a verseny a vendégekért. Miguel Gamio hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetközi turizmus a helyiek életét is gazdagabbá teszi és jelentős szerepet tölt be a gazdaságukban.



A Mastercard 'Global Destination Cities Index' jelentés annak megfelelően rangsorolja a városokat, hogy hány külföldi vendéget fogadnak legalább egy vendégéjszakára, és az utasok mekkora összeget költenek az adott városban. Az elemzés nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján összesíti a külföldi látogatók létszámát.