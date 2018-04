Brutális bosszút állt exén szabadulása után a debreceni nőverő

A férfi és a nő korábban együtt éltek, a férfit azonban börtönbe zárták, mivel többször is bántalmazta szerelmét -Mikor 2016 őszén szabadult, szinte azonnal felkereste a nőt, aki ismét visszatért a férfihoz. Annak ellenére is kitartott erőszakos párja mellett, hogy a nő rokonai már nem bírták elviselni a férfi agresszív viselkedését, így el kellett menniük otthonról, és ezután hajléktalanként éltek Debrecenben. Nem sokkal később a nő édesanyja is csatlakozott hozzájuk, és így hárman foglaltak el önkényesen egy rozoga házat.A férfi azonban ezek után sem állt le a kegyetlenkedéssel, az egyik ilyen megmozdulásából pedig nem sokkal később, kis híján végzetes tragédia lett: egy vita után ugyanis először a nő lefekvéshez készülődő, mit sem sejtő anyját rúgta fejbe, majd egy hatalmas késsel barátnőjének esett, és össze-vissza szurkálta az asszonyt. Az őrjöngő férfi ezután az idősebb nőt is megkéselte, majd kiugrott az ablakon, és elrohant. Nem sokkal később azonban visszatért, de nem segíteni: ugyanis mikor látta, hogy a két nő még él, újra nekik rontott, mindkettőjüket tovább szurkálta a mellkasukon, nyakukon és a hátukon.Bár ezután is elmenekült, a rendőrök ekkor már elfogták. A két nő életveszélyesen megsérült, de a csodával határos módon és a gyors segítségnek köszönhetően életben maradtak.A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a férfi ellen különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. A vádiratban fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozták -