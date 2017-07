Botka Lászlóban fel sem merült, hogy lemondjon a polgármesteri posztról

Botka László az ELI jövőjével kapcsolatos sajtótájékoztatón júniusban. Nem mond le a polgármesterségről. Fotó: Kuklis István

Botka László a 168óra című hetilap csütörtöki interjújában nyilatkozta:A politikust azért kérdezték erről, mert korábban a Magyar Nemzet azt írta, tanácsadói azt javasolták, mondjon le a polgármesterségről, koncentráljon a miniszterelnök-jelöltségre.Kiderült továbbá, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje nem tűri a pártjában az árulást és a Fidesszel való kollaborációt, az ellen - szavai szerint - tűzzel-vassal harcolni fog. Botka László arról is beszélt, hogy ősszel programot hirdet, amelynek része, hogy kormányra kerülésük esetén hatszázezer forintos bérig mindenkinek csökkenni fog az adóterhe. Négyszáz-ötszázmilliárd forintos átcsoportosítást terveznek a személyijövedelemadó-rendszerben, és bevezetnék a 13. havi nyugdíjat is. Ősszel nemcsak a programját, hanem több szakembert is bemutat Botka, hogy a választópolgárok lássák felkészültségüket. "Nem árnyékkormányt akarok alakítani, hanem valódit" - fogalmazott.

Botka László szerint sérti Gyurcsány Ferenc érdekeit, mert a DK elnöke lemondott 2018-ról, csak az MSZP-t szeretné elfoglalni és akkor 2022-ben, mint az ellenzék vezére térhetne vissza. "Ellenálltam és ellen is fogok állni minden olyan zsarolásnak, amely rossz szövetséget akar rám és az MSZP-re erőltetni" - fogalmazott. A szocialista politikus szerint a Jobbik és a kispártok érdekeit is sérti. A Jobbikét azért, mert belépéséig Vona-Orbán-harcról szólt minden, most pedig Orbán-Botkáról beszélnek a választók. A kispártok érdekeit azért sérti, mert ezek a pártok a túlélés érdekében feláldoznak mindent, csak játszadoznak - mondta, hangsúlyozva: neki azonban Orbán Viktor és a Fidesz leváltása az élete.

"A választókat nem lehet hülyére venni. Ha a demokratikus oldalon nem látják az egységet és az elszántságot, akkor majd keresnek mást" - fogalmazott, hozzátéve: ennek a felelősségnek a tudatában tárgyalásra hívja azokat, akik kormányváltást akarnak. Ha nem jön össze a választási szövetség a baloldali ellenzéki pártokkal, akkor sem lép vissza, végigviszi politikáját.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje a lapnak elmondta, az MSZP kongresszusa 96 százalékkal nemcsak őt szavazta meg, hanem a programját is elfogadta. A programot előtte megvitatták, megtették a módosításokat, most már az az MSZP hivatalos irányvonala és stratégiája - részletezte. Botka László szerint "ha valamit közösen eldöntünk, és valaki egy hónappal később nyíltan, a sajtóban kritizálja, az árulás".Az MSZP álláspontjával ellentétesnek minősítette Molnár Zsoltnak, a párt országos elnökségi tagjának a véleményét, aki szerint hagyni kellene, hogy az LMP önállóan indulhasson és az MSZP nem vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferencnek, a DK elnöknek a parlamentben a helye.Megerősítette ugyanakkor, hogy 106 közös egyéni jelölt és közös lista kell. Botka László hangsúlyozta, két pólus van: az egyik oldalon Orbán Viktor áll, a másikon a kormányváltást akaró demokraták. Ha az utóbbi oldalon lesznek régi meg új, esetleg legújabb pólusok, az nem a kormányváltást, hanem Orbán hatalomban tartását segíti - vélekedett.Reagált a közvélemény-kutatási adatokra, arra, hogy megválasztása óta nem lett népszerűbb az MSZP. Botka László szerint ott tartanak, ahol tervezték, a kutatások szerint pedig csak lassú változásra van esély, mert megmerevedtek a politikai frontvonalak. Augusztusban újabb kampányt indítanak, több tucatnyi helyre mennek el, hogy kormányzóképességüket bizonyítsák az embereknek.