Botka László: aggódó kritikával figyelem az Európai Unió működését

Botka László kijelentette: mély európai elkötelezettséggel érkezett Brüsszelbe, amivel azt szeretné kifejezni, hogy Magyarország érdekelt az Európai Unió erősödésében.



Kétnapos brüsszeli látogatását szimbolikusnak nevezte, amely azt az üzenetet is hordozza az unió és tagországainak vezetői számára, hogy a magyarok körében átlag fölötti az unió támogatottsága.



Véleménye szerint Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt két évben "hazug kampányával" elérte, hogy az emberek döntő többsége retteg a migránsoktól és a terrorizmustól. Megjegyezte, ez az Európai Unió hibája is, mivel az unió és meghatározó tagállamai vezetőinek a migrációs hullámmal kapcsolatos késlekedése és lassú reagálása "alapot teremtett" a magyar miniszterelnök szándékainak.



Olyan Európai Unióra van szükség, amely minden megjelenő új válsághelyeztet gyorsabban és hatékonyabban tud kezelni, mert a demokrácia lebontásában érdekelt szélsőséges nacionalista és populista erők a késlekedést mindig ki fogják használni - emelte ki a politikus.



Az unió külső határát jelentő magyar határszakaszon épült kerítéssel kapcsolatban elmondta, nem tudja elképzelni, hogy a világ végezetéig, Európa közepén egy szögesdrót kerítés húzódjon, de ez nem azt jelenti, hogy azonnal le kellene bontani azt.



Kijelentette: "nem vagyok se kerítésépítő, se kerítésbontó". Ugyanakkor azt szeretné, hogy minél hamarabb el lehessen távolítani azt. Mint mondta, ehhez az kell, hogy az új európai mechanizmusok és határvédelem működjenek a válságövezetekben pedig megszűnjön az a helyzet, ami miatt millióknak kell elhagyniuk szülőföldjüket.



Úgy vélekedett, hogy a migrációs hullámot csak európai összefogással lehet megoldani. Megfontolandó javaslatnak nevezte azt felvetést, hogy Líbiában a menekültek befogadását és elszállásolását ellátó infrastruktúrát létesítsen az Európai Unió. Hozzátette ugyanakkor, tagadhatatlan joga egy nemzeti közösségnek, egy nemzetállamnak, hogy eldöntse, mennyi "gazdasági betelepülőt" akar befogadni.



Botka László elmondta azt is: minden brüsszeli tárgyaló partnerének meg kívánja erősíteni, hogy amennyiben az MSZP kerül kormányra, az első intézkedések között fogja megszüntetni a civil szervezeteket és a felsőoktatási intézményeket érintő új magyar törvényeket.



Sajtóhírekre reagálva kijelentette, soha nem találkozott Soros Györggyel, és brüsszeli látogatása alkalmával sem kerül sor erre. Aláhúzta: soha nem volt egyetlen, Soros György által finanszírozott oktatási intézményvagy program támogatottja, továbbá az MSZP sem most, sem korábban semmilyen támogatásban nem részesült az amerikai pénzügyi befektetőtől vagy köreitől.



Brüsszeli programjával kapcsolatban Botka László arról tájékoztatott, hogy szerdán Marita Ulvskoggal, az Európai Parlament szociális bizottságának alelnökével találkozott, akivel az európai szociális pillér részleteiről tárgyalt.



Közölte: csütörtökön Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke mellett Szergej Sztanisevvel, az Európai Szocialista Párt (PES) elnökével, Gianni Pittellával, az Európai Parlament szociáldemokrata képviselőcsoportjának (SD) vezetőjével és Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosával tervez találkozót, valamint Luca Visentinivel, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárával, ugyanis a szövetség célkitűzései nagymértékben összecsengenek azzal az új baloldali programmal, amelyet a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltjeként meghirdetett.