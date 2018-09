Boros Imre: mostanra ért be a 2010-ben elkezdett gazdaságpolitika

A bruttó hazai termék (GDP) vártnál is nagyobb növekedése azt jelzi, mostanra ért be a kormány 2010-ben elkezdett gazdaságpolitikája - mondta Boros Imre közgazdász szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



A Központi Statisztikai Hivatal szerdán közölte, hogy az előzetesen prognosztizált 4,6 százaléknál 0,2 százalékponttal jobban, 4,8 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva.



Boros Imre elmondta, a jó eredmények mögött az állhat, hogy a kormány bevonta a közös teherviselésbe a Magyarországon lévő külföldi vállalatokat.



Ugyanakkor figyelmet fordítanak a kis- és közepes vállalkozásokra, és élénkítő hatása volt annak is, hogy leszámoltak a balliberális vélekedéssel, miszerint ha a bérek emelkednek, akkor az infláció is "meglódul" - tette hozzá.



Hozzátette, úgy tűnik, hogy az intézkedések fenntarthatóvá és tartóssá teszik a gazdasági növekedést.