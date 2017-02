Borkai polgármestereként meghívott mindenkit Győrbe, az európai ifjúsági olimpiai fesztiválra

A fideszes többség úgy határozott, hogy a főváros folytatja a tárgyalásokat a kormánnyal és a MOB-bal.A felszólalások utánfőpolgármester záróbeszédében azt a kérdést tette fel először, hogy ha most nincs olyan gazdasági helyzetben az ország, hogy olimpiát rendezzen, akkor milyenben volt 2008–2009-ben. Lényegesen rosszabb helyzetben volt, válaszolt magának.Felidézte azt, amikor a fővárosi közgyűlés 2010 előtt elfogadta, hogy a 2020-as olimpiai játékra pályázzanak.Tarlós sem hagyta ki hogy odaszúrjon egyet Horváth Csabának.Szerinte Horváth azonnal kivonja magát a felelősség alól, ahogy felmerül, hogy gond van vagy volt azzal, amihez köze volt. Úgy tesz, mintha nem is lett volna Demszky helyettese, mondta Tarlós, aki szerint a 4-es metró is Demszky agyszüleménye volt. Semmilyen szerződést nem vittek közgyűlés elé, majd másnap kiderül, semmiről nem tud, mondta Tarlós.

Megint az derült ki, sem Demszky, sem Horváth nem felelős semmiért

– mondta Tarlós, aki szerint ez azt jelenti, hogy az akkori ellenzék felelőssége minden.A főpolgármester az alábbi konklúziót fogalmazta meg az olimpiai pályázat visszavonásával kapcsolatban:

Egynek nincs értelme, húzni a dolgot, mint a rétestésztát.

Egy másik Fideszes képviselő,szerint az ellenzéki képviselők nem bíznak magukban: arról beszélnek, hogy a Fidesz ellopja az olimpiát, miközben addig még két választás lesz. Ezek szerint meg sem fordul a fejükben, hogy győzhetnek a választáson.Hoffman után egy újabb Fideszes képviselő kapott szót.testnevelőtanár, edző arról beszélt, hogy néhány irodalmi képet szeretne megfogalmazni. Ady Endre Hortobágy poétája című verse jutott eszébe:

nem érdemes nagyban gondolkodni, a környezet úgyis lehúz

- mondta.(Fidesz) szerint az MSZP arcpirító és vérlázító módon civil köntösbe bújtatva ellenzi az olimpiát.

Elvben nem lehet megrendezni egy olimpiát, vagy támogatják vagy nem

- mondta a XI. kerületi fideszes polgármester.jobbikos képviselő mind az MSZP, mind a kormány felelősségét hangsúlyozta felszólalásában, valamint ő is a korrupciós veszélyt hangsúlyozta.Úgy fogalmazott, hogy akik aláírták ezeket az íveket, nem sport- vagy olimpiaellenesek, hanem félnek a korrupciós kockázattól.(Fidesz), Csepel polgármestere arról beszélt, hogy kerületének az olimpia hozta volna meg az esélyt, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amire olimpia nélkül évtizedeket kell majd várni.

Olimpia nélkül Csepelen szertefoszlik az az álom, hogy a kerület felcsatlakozzon Budapest élvonalába

- mondta a polgármester.Kocsis után(LMP) szólalt fel.Szerinte a kormánypárti képviselők megpróbálják rátolni a felelősséget azokra az ellenzéki képviselőkre, akik korábban támogatták az olimpiai pályázatot, és ezt kikéri magának. Elmondta, hogy annak idején párttársai is "leárulózták" amiatt, mert támogatta a pályázatot.Beszéde végén ő is a korrupcióra utalt:úgy kezdtünk el készülni az olimpiára, hogy még az előzetes tanulmányt sem akarták nyilvánosságra hozni, ezzel kapcsolatban is úgy mennek a dolgok, ahogy az elmúlt években minden pályázattal vagy beruházással kapcsolatban - mondta.A két MSZP-s képviselő után kapott szót(Fidesz), aki felszólalásában jól nekiment Horváth Csabának - fogalmazott az Index.Kocsis szerint Horváth Csaba úgy emleget korrupciót, hogy tagja volt annak a városvezetésnek, amelyik tobzódott korrupciós ügyekben. Már 2015-ben is demagóg módon fröcsögött, mondta, hozzátéve, hogy Horváth közönséges kirohanásai nem teszik lehetővé az érdemi vitát.Kocsis ezután tért rá az olimpiával kapcsolatos aláírásgyűjtésre, amivel kapcsolatban kifejtette, hogy

a probléma nem azzal a néhány fiatallal van, akik aláírást gyűjtöttek, vagy Csárdi képviselővel, aki mindig következetesen olimpiaellenes volt. A probléma a képviselő szerint főleg az MSZP-vel van. Az MSZP-vel, mert sunyi módon elárulták, amit képviseltek, hazudtak. Elérték a mostani állapotot, hogy jelentősen csökkent az esélyünk az olimpiára.

- idézi szavait a lap.MSZP-s képviselő következett.Mondandóját inkább a jelen állapotokra hegyezte ki. Úgy fogalmazott, hogy sokaknak az az álma hogy egy normális országban normális életet élhessenek, hogy a gyerekük jövője a tehetségen múljon, hogy ki tudják fizetni a rezsit, ha beüt a mínusz tudjanak fűteni, hogy európai színvonalú egészségügyi szolgáltatást kapjanak. A kormány azonban ezt az álmot tiporja sáros csizmával minden egyes nap.Korábban írtuk:Borkai és Horváth után(LMP) kapott szót, aki arról beszélt, hogy az emberek bele akarnak szólni a döntésbe, ezt mutatja az, hogy mennyien aláírták a népszavazási íveket, de a Fidesz a fejük fölött akar dönteni.A kialakult helyzetért a Fideszt tette felelőssé.Amíg nincs tisztességes oktatás, és nincs tisztességes egészségügy, addig egy luxussportesemény nem fog osztatlan támogatást élvezni - mondta CsárdiBorkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke először felidézte, hogy fantasztikus érzés volt 2015-ben, hogy volt egy ügy, amiben volt politikai összefogás, és nem hitte, hogy ma megint itt kell állnia és beszélnie úgy, hogy ez az összefogás megszűnt.Kifejtette, hogy a sport az (az egyetlen) terület, amiben az ország az egész világgal fel tudja venni a versenyt, és esély lett volna nyerni.

Sajnálom, hogy ez az álom szertefoszlani látszik. De hiszek még benne, hogy ez az ország egyszer még olimpiát rendez

- tette hozzá.Azzal fejezte be, hogy Győr polgármestereként meghívott mindenkit, hogy nézzék meg, az ott megrendezett 2017. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál mit ad egy városnak.Majd indulatosan mondta, hogy önös érdekek vezérelték a most olimpia mögül kifarolókat.

Fel tudunk állni a mostani sérülés után?

- ez a kérdés, mondta Borkai, aki nagy tapsot kapott.Rekordszámú képviselő kért szót Borkai beszéde után. 12-en nyomták meg azonnal a szóra jelentkezés gombját.Először Horváth Csaba (MSZP) kapott lehetőséget, hogy beszéljen.A politikus lényegében megismételte a sajtótájékoztatóján elmondottakat. Az MSZP a szándékot támogatta és most is támogatja, attól tart, hogy az olimpia válhatna a korrupció példájává, valamint utalt az egészségügy siralmas állapotára is.Végleges álláspontját azután fogja kialakítani, miután ma tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel."Soha ilyen közel nem állt közel hozzánk olimpia, mint most" - mondta, majd felidézte, hogy 2015-ben az ellenzéki politikusok lelkesen támogatták a pályázat benyújtását. Emlékeztetett rá, hogy a fővárosi képviselők egyetértésben határoztak, csak két képviselő nem támogatta, az egyik Csárdi Antal (LMP) és Gy. Németh Erzsébet (DK) tartózkodott.A népszavazással kapcsolatban Fürjes elmondta, hogy azt akkor kellett volna tartani, ah korábban nem lett volna meg az egység.

Utólag majd verhetjük a falba a fejünket, hogy megnyerhettük volna az olimpia rendezésének a jogát

a nemzeti egység az olimpia támogatására megbomlott,

erről azok az ellenzéki politikusok tehetnek, akik régen támogatták az ügyet, de politikai haszonszerzésből már nem támogatják,

a város vezetése tárgyaljon a kormánnyal és a MOB-bal a folytatás esélyeiről.

- fejezte ki aggodalmát.- írta meg a 444.hu.A népszavazásról vita nem volt, csak arról szavaztak a közgyűlésben a képviselők, hogy napirendre vegyék-e a témát.Azt viszont megszavazták, hogy tárgyalják Kocsis Máté (Fidesz) politikai nyilatkozatát, aminek ez a három pontja van:​A közgyűlés előtt az ellenzék a korrupciót, a kormánypárt az ellenzék felelősségét hangsúlyozta.A fővárosi önkormányzat rendészeti tanácsnokának helyszínen kiosztott javaslatából következtetni lehet arra, hogy szerdán nem lesz végső döntés az olimpia ügyében - írta meg Kocsis Máté véleményét az Index.A javaslat megállapítja, hogy a nemzeti egység felbomlásáért azok a pártok (az ellenzék) a felelősek, akik szembefordultak korábbi olimpiát támogató döntésükkel és elárulták az olimpia ügyét. Ezért Kocsis azt javasolja, hogy a főváros folytasson még tárgyalásokat a kormánnyal és a MOB-bal, van-e értelme olimpiát rendezni.A lap arról is beszámolt, hogy a közgyűlés előtt minden párt sajtótájékoztatót tartott.Budapesten azért írták alá az olimpiáról szóló népszavazás íveit, mert elegük van a nagyképű, arrogáns Fideszből és a korrupciós rendszerből, amit a Fidesz és az MSZP az elmúlt 27 évben felépített- mondta Szilágyi György, a Jobbik politikusa.Így Szilágyi szerint most meg kellene fontolni az olimpiai pályázat visszavonását, hogy esetleg egy későbbi időpontban nagyobb eséllyel tudjon Budapest pályázni - írták.Az MSZP-s Horváth Csaba arról beszélt a közgyűlés előtt, hogy a budapestiek szívesen látnának egy tisztességes olimpiát, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudják, hogy ez most a korrupcióról szólna (az öt karikából négyet ellopnának). Ők benyújtják a javaslatukat, amivel felgyorsítanák a népszavazás előkészítését, így reményeik szerint akár már április végén kiírható lenne - olvasható az Index beszámolójában.Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője szerint hiába akarja a Fidesz az ellenzékre kenni a felelősséget az olimpia ügyében, ők már korábban megmondták, hogy az ország gazdasági állapota nem teszi lehetővé egy olimpia rendezését. A párt szerint ki kell írni a népszavazást, minden más csak hangulatkeltés - tudósítottak.Karácsony Gergely, a PM fővárosi képviselője közgyűlés előtt tartott sajtótájékoztatóján közölte: az egyetlen tisztességes döntés, amit ma a közgyűlés hozhat az olimpia ügyében az, hogy kiírja a népszavazást - közölték.A fővárosi önkormányzat ez évi összevont költségvetéséről is dönthet Fővárosi Közgyűlés mai ülésén, amelyen a képviselők várhatóan megvitatják a 2024-es budapesti olimpiai pályázat körül kialakult helyzetet is.A rendelettervezet az önkormányzat költségvetési bevételét 256 milliárd 290 millió 892 ezer forintban, kiadásait 381 milliárd 457 millió 690 ezer forintban állapítja meg.Az így keletkező hiányt az előző év költségvetési maradványának - 17 milliárd 786 millió 763 ezer forintos - igénybevételével, a hitelszerződések alapján lehívni tervezett 56 milliárd 495 millió 782 ezer forintból, valamint a lekötött bankbetétek megszüntetéséből - 50 milliárd 884 millió 253 ezer forint - finanszíroznák.Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István, Budapest főpolgármestere múlt pénteki megbeszélésükön megállapodtak abban, hogy szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés és a kormány is külön-külön áttekinti a helyzetet.A Momentum Mozgalom 266 151 aláírást adott le az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazás érdekében múlt pénteken. Az aláírásgyűjtésben az LMP, az MSZP, az Együtt és a Párbeszéd aktivistái is részt vettek.A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén dönthet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a budapesti 4-es metró beruházásáról szóló jelentését vizsgáló munkacsoport létrehozásáról, és arról a XII. kerületi kezdeményezésről, hogy Lev Tolsztoj orosz író nevét vegye fel a Németvölgyi út és a Bürök utca kereszteződésénél újonnan kialakítandó tér. A testület az ülés zárt részében "koncepcionális" döntést hozhat a Rác fürdő projektjének a fővárosi önkormányzat részéről történő lezárására.