Böjte Csaba: Én a stabilitás mellett állok ki

Az interjúban Böjte atya beszámolt arról, hogy nemrég volt Irakban, és látta, mi maradt az Iszlám Állam után. Ezért – mint mondta – még jobban értékeli a nyugalmat, így arra a pártra szavaz majd itthon is, amelyik nyugodt életet biztosít.



„Mindenkit arra biztatok, hogy a lelkiismeretére hallgatva, a nemzet jövőjét szem előtt tartva válasszon" – mondta Böjte Csaba.



Az interjúban természetesen szó esik a határon túli magyarokról. Böjte Csaba szerint nagyon kevés olyan család van, amelyiknek nincs határon túli kötődése. Így szerinte rendkívül rossz üzenet egy párt részéről, ha a határon túliakkal riogat, mert ilyenkor az anyaországiakat is megsérti.



Az atya szerint sok anyaországi fiatal tanul Erdélyben, az alapítványnál is vannak Magyarországról érkezett munkatársai. Ma már, Istennek hála, a trianoni határok átjárhatók, és ha megvan valakinek az állampolgársága, akkor teljes jogú állampolgár, és felelősséget is tud vállalni. Ezt vegye tudomásul minden politikus – mondta.



Böjte Csaba ferences rendi szerzetes azt is elmondta, hogy 2018 nemcsak az általa létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány 25. évfordulóját jelenti, hanem a magyar kormány ezt az évet a Kárpát-medencei családok évének is nyilvánította. Szeptember 25-én ez alkalomból a budapesti Sportarénában egy olyan ünnepséget szeretnének tartani, ahová meghívnának mindenkit, aki támogatta őket abban, hogy például hatezer ifjat neveltek fel negyedszázad alatt.