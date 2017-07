Boeinggel repültek a magyar tenyészborjak Kartarba

Ismét különleges élőállat szállítmányt indítottak útnak a budapesti repülőtérről: ezúttal magyar tenyészborjakat vittek légi úton a Perzsa-öböl partján fekvő Qatarba, további tenyésztés céljából. A különleges cargo-charter járatot a Qatar Airways Cargo egyik Boeing B-777F típusú gépe teljesítette - számolt be Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.Néztek a Qatar Airways Boeing 777-esére, mint borjú az újkapura, pontosabban rakodó ajtóra. Pontosan ez történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amikor repülésrekészítették fel a magyarországi tenyészetből származó borjakat.A különlegesen nagy értékű és kényes teheráru berakodása megfelelő körültekintést és felkészültséget igényelt, hiszen a borjakat nem szabad túlságosan hosszú ideig a tűző napon várakoztatni, tehát a repülőtérre csak a tervezett szállítás hajnalán szabad megérkezni velük. A fiatal szarvasmarhákat sem vasúttal, sem tengeri útvonalon nem lehet biztonsággal célba juttatni, ezért választották a légi szállítást.Az állatokat tartó mobil karámokat egymás után emelték a Qatar Airways Cargo gépének fedélzetére és biztonságosan rögzítették a szállításhoz.

Szerencsére nem ez volt az első különleges élőállat szállítmány a Budapest Airport életében, már számos hasonló „bocis-chartert" indítottunk Ferihegyről a Közel-Kelet országaiba vagy legutóbb például Oroszország csendes-óceáni partvidékére

– nyilatkozta René Droese, a Budapest Airport ingatlangazdálkodási igazgatója.A cargo-területért is felelős vezető azt is elmondta: „A Qatar Cargo légitársaság Airbus 330-200F cargo géptípussal üzemeltet heti három menetrendszerű járatot Doha és Budapest között, a mostani charter Boeing 777-es körülbelül 60%-al nagyobb kapacitású cargo repülőgép, amely reményeink szerint a jövőben gyakrabban fordul meg nálunk, köszönhetően a légitársaság dinamikus forgalomnövekedésének.", karöltve a járatok kiszolgálást végző Celebi Ground Handling céggel. A szállítás sikeréhez mindenképpen szükség volt a repülőtéri hatóságok, a tenyésztő cég, az állategészségügyi szakemberek és a NAV szoros együttműködésére is.