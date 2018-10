Bocsánatot kér-e Demeter és az álhír gyártó médiumok?

Demeter Márta hazudik, kijelentései sértők a katonákra nézve - válaszolta az MTI-nek a Honvédelmi Minisztérium, miután azmegírta, hogy Demeter Márta szándékosan fake news-t terjesztett és ezt a balliberális álhíroldalak azonnal tovább is adták.Az MTI megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium azt írta:A képviselő ahelyett, hogy a hivatalos iratbetekintés alkalmával az általa szenzációnak vélt kérdésben megkérdezte volna a szakembereket, kétes értékű politikai haszonszerzés céljából boszorkányüldözést hajt végre - tették hozzá.A HM azt írta, hogy a miniszterelnök vezetéknevével egyező nevű tiszt egyéves külszolgálaton tartózkodott Cipruson. Ez idő alatt - a százados saját költségén - a felesége és a miniszterelnök egyik lányával azonos nevű kislánya is kint tartózkodott - jelezték, hozzátéve: ez a jogszabályi előírásoknak megfelel, mivela szabályzók betartása mellett.A katonatiszt családja egy kiképzési repülést folytató géppel tért haza, amire egyébként engedélyt kért és kapott is a honvédség illetékeseitől. Mindezen kérelem teljesítése nem ütközik szabályzókba, semmilyen többletköltséggel nem járt a honvédség számára – fejtette ki a HM.