Biztonságosak a flakonos majonézek és a ˝mentes˝ valóban az is volt - erre jutott a Nébih terméktesztje!

nedvességtartalom,

zsírtartalom,

erukusav (növényi toxin) tartalom,

jelölt omega-3 zsírsav mennyisége,

növényi olaj összetétel,

szorbinsav tartósítószer tartalom,

EDTA antioxidáns tartalom,

pH,

PAH szennyezőanyagok jelenléte,

kén-dioxid tartalom.

Megnyugtató, hogy a mustárt- vagy tojást nem tartalmazó majonézek valóban mentesek voltak ezen összetevőktől.

Fotók: Nébih

Amivel akadtak problémák:

A vizsgált termékek közül az Univer majonéz nyerte el leginkább a kóstolók tetszését. Második lett a Penny terméke, míg harmadikként a Reál majonéz végzett.

A Nébih komplex tesztjeihez híven a flakonos majonézek esetében is számos laboratóriumi vizsgálatot végeztek a hivatal szakemberei. Amit mindenhol rendben találtak:Emellett az allergén anyagnak számító zellernek sem találták nyomát a szúrópróbaszerűen vizsgált termékekben a Nébih szakemberei.Négy, véletlenszerűen kiválasztott majonéz flakon esetében a kupakok összkioldódását is megvizsgálták, amelyek megfeleltek az uniós rendelet által meghatározott határértéknek.A majonézekben jelen lévő tartósítószerek mennyiségét rendeletben szabályozzák. A 22 majonézből kettőnél a benzoesav – azaz a tartósítószer – tartalom kis mértékben meghaladta az előírt határértéket, így a felelős vállalkozásokkal szemben hatósági eljárás indult. Ezek a termékek nem kaphattak helyezést a kedveltségi vizsgálat rangsorában sem. Emellett szintén adódtak jelölési hibák.A 22 majonézből összesen három terméknél adódott olyan probléma, ami miatt hatósági eljárás indult: az egyiknél jelölési hiányosságok, míg a másik két esetben minőségi és jelölési hiba miatt.A különböző, enyhébb jelölési hibák miatt az élelmiszer-vállalkozókat figyelmeztetésben részesítik a szakemberek, és intézkedési tervet kell benyújtaniuk azok kijavítására. A határérték feletti tartósítószer jelenléte, azaz minőségi hiba miatt a Nébih felügyelői a két termék esetében összesen 300.000 Ft élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabnak ki az érintett vállalkozásokkal szemben.ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozhatták a termékeket „vak-kóstolásos" módszerrel. A majonézek Szupermenta rangsora a külső megjelenés, a szín, az illat és az íz értékelésével alakult ki.