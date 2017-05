Bírságot kaphatnak a magyar kamionosok, ha nem hotelben alszanak

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) tiltakozik a Németországban hatályba lépett intézkedés ellen, amely szerint bírsággal sújtják a gépjárművezetőt és az őt alkalmazó céget, ha a heti 45 órás pihenőidőt nem kereskedelmi szálláshelyen tölti - közölte az MKFE.Az MKFE tiltakozása nyomán a Nemzetközi Közúti Fuvarozási Unió (IRU) felszólította a német kormányt a rendelkezés végrehajtásának két hónappal történő elhalasztására. Az MKFE a helyzet rendezése érdekében kérte a magyar kormány és Magyarország németországi nagykövetségének segítségét is - írta közleményében a szervezet. Ahogy a hvg.hu írja , az egyesület szerint magyar vállalkozások százait, munkahelyek ezreit szüntetheti meg ez a protekcionista rendelkezés, amelyet most Belgium és Franciaország után Németországban is bevezettek.A szabályt azért is kifogásolják, mert a gépjárművezetők nem hagyhatják el a járművet a pihenőidőre sem, vigyázniuk kell a szállított milliós értékekre. Álláspontjuk szerint a kamionok kabinja ma több komfortot biztosít a sofőrnek, mint egy átlagos szálloda.A szállás- és parkolási díjak miatt a vállalkozások kénytelenek lesznek a fuvardíjaikat 3-5 százalékkal növelni, ez évi 21-37 milliárd forint többletköltséget okoz a magyar fuvarozó vállalkozásoknak - olvasható a cikkben.