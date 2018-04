Bevándorlók betelepítését támogatná a Jobbik politikusa

Gyöngyösi Márton, a Jobbik országgyűlési képviselője

Kép forrása: MTI-fotó: Máthé Zoltán

- írja a hirado.hu Nincs más választás, minthogy politikai menedékjogot adjunk a Szíriából érkező bevándorlóknak – ezt nyilatkozta Gyöngyösi Márton az egyik nemzetközi biztonságpolitikai lapnak. A politikus az interjúban kifejti, hogy azokat, akik papírjaikkal bizonyítani tudják, hogy a szíriai Aleppóból érkeztek, menekültnek kell nyilvánítani.Vona Gábor szerint ez nem a betelepítési kvóták elfogadását jelenti. A pártelnök ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Magyarországnak a bevándorlás kapcsán is be kell tartania a nemzetközi egyezményeket.Gyöngyösi Márton szerint ezeket a szerződéseket a magyar kormány nem tartja be, mert kiindulási országtól függetlenül nem enged be bevándorlókat, sőt, elutasítja a betelepítési kvótákat is.A Jobbik képviselője az angol nyelvű portálnak arról is beszél, hogy a Jobbik álláspontja ezzel szemben az, hogy a migránsok befogadása több esetben szükségszerű, ezt kívánja a szolidaritás és a nemzetközi szerződések is erre kötelezik Magyarországot.Nem Gyöngyösi Márton az első, aki pártja migrációs politikájával kapcsolatos terveit a külföldi médiával osztja meg.„Azon leszünk, hogy minél gyorsabban le tudjuk bontani" – tavaly nyáron Botka László, az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje a Reutersnek beszélt arról, kormányra kerülésük esetén minél hamarabb lebontanák a magyar határt védő kerítést.