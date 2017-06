Betiltaná a kampányidőszakon kívül a politikai plakátokat a Fidesz

Jobbik: a Fidesz mindent megpróbál, hogy ellehetetlenítse ellenfeleit



A Jobbik szerint a Fidesz mindent megpróbál annak érdekében, hogy ellehetetlenítse politikai ellenfeleit és kizárólag saját üzeneteit tegye elérhetővé.



Ezt Staudt Gábor, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy a kormánypárt azt javasolta: választási kampányidőszakon kívül ne helyezhessenek ki plakátot se a pártok, se a kormány.



A Jobbik szerint a fideszes Gulyás Gergely felvetése a "fejlődő országok diktatúráit is megszégyeníti", sérti a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságát, s feltehetően ellentétes az alaptörvénnyel.



Ilyen alapon a pártok médiahirdetéseit is be lehetne tiltani, de a kormányzati médiatúlsúlya miatt ez utóbbi nyilván nem érdeke a Fidesznek - vélekedett Staudt Gábor, aki szerint a kormánypárt a jövőben vélhetően a Civil Összefogás Fórumra bízná az ellenfeleit lejárató, vagy önfényező plakátkampányokat.



A politikus értékelése szerint a Fidesz fél a Jobbiktól és hatalma elvesztésétől, emiatt antidemokratikus indítványok megtételétől sem riad vissza.

Szerinte a burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról szóló - kétharmados támogatást igénylő, Halász János frakciószóvivő által lex csicskának nevezett - javaslat kizárja azt a korrupciós veszélyt, amelyet most a Jobbik plakátkampányával kapcsolatban látni, így aki megszavazza az előterjesztést, az a korrupció ellen foglal állást.A politikus szerint a Jobbik jelenlegi plakátkampánya mögött nyilvánvalóan a párt és Simicska Lajos együttműködése áll.Úgy tűnik, Simicska Lajos nemcsak az Indexnél, hanem a Jobbiknál is lehívta a vételi jogot, amin keresztül közvetlen befolyással rendelkezik a magyar politikára - mondta, hiteltelennek nevezve, hogy Vona Gábor Jobbik-elnök állítása szerint nem tud pártja plakátkampányának finanszírozásáról.Gulyás Gergely közölte: a fideszes plakáttörvény-javaslathoz érkezett LMP-s módosító indítványok szinte mindegyikét támogatják tartalmilag, azokat a törvényalkotási bizottság foglalja majd egységes javaslatba.A képviselő a kormánypártok önkorlátozásának minősítette, hogy a kabinetnek is megtiltanák a választási kampányidőszakon kívüli plakátolást.A frakcióvezető-helyettes azt is megerősítette: a kormánypárti képviselőcsoport támogatni fogja a Velencei Bizottság javaslatainak nagy részét, amelyeket a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslathoz fűzött. Az indítványról jövő héten szavaz az Országgyűlés.A politikus a jelentés legfontosabb részének azt nevezte, hogy a testület legitim célnak ismerte el a különböző társadalmi szervezetek külföldi finanszírozásának megismerhetőségét.Noha a Velencei Bizottság véleményének nincs kötőereje, a Fidesz eddig is tekintettel volt, és most is tekintettel lesz a testület ajánlásainak nagy többségére - közölte Gulyás Gergely, aki szerint mind a "Soros-szervezetek" átláthatósága, mind a "keletről jövő" állítólagos pénzekkel kapcsolatos vád miatt szükséges a teljes transzparencia."Ezeken a civil szervezeteken keresztül a magyar közélet befolyásolására van lehetőség" - hangsúlyozta, hozzátéve: a működésüket nem akarják korlátozni, de az nem tartható fenn, hogy a jelentős külföldi finanszírozásuk "akár titokban tartható legyen", jelenleg ugyanis csak a közhasznú és a kettős könyvvitelű civil szervezetek kötelezettek a külföldi támogatások nyilvánosságra hozatalára.Ráadásul az érintett szervezetek egy része fellépett a magyar határvédelem ellen, a határkerítés lebontásának céljával - jegyezte meg.Kiemelte továbbá, hogy a témában a nemzeti konzultáció eredménye is mérvadó.Gulyás Gergely kérdésre arról is beszélt, hogy ha a baloldal kormányra kerülne, akkor első teendői közé tartozna a határkerítés lebontása, és a felső korlát nélküli betelepítési kvótát ugyancsak elfogadná.A baloldal közös "sarokkövének" nevezte, hogy elbontanák a határkerítést. Mint mondta, erről beszél Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt, Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Niedermüller Péter, a DK alelnöke is."Ráadásul, csodák csodájára, Botka László éppen Soros Györggyel egy napon látogatott Brüsszelbe, aki ki is mondta egyértelműen: a célja a határkerítés lebontása" - tette hozzá.A sajtótájékoztatón Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője arról is beszélt, hogy Szanyi Tibor MSZP-s európai parlamenti (EP-) képviselő egy alpári, vállalhatatlan, nőket megalázó Facebook-bejegyzést tett közzé a minap."E mellett nem lehet elmenni szó nélkül" - mondta, ezért arra szólította fel a szocialista pártot, zárják ki a politikust, Szanyi Tibor pedig mondjon le EP-mandátumáról.Arra a kérdésre, hogy Rig Lajos jobbikos országgyűlési képviselő pünkösdkor Badacsonyban "részegen dulakodásba keveredett", a szóvivő úgy reagált: nem ez az első eset, amikor jobbikos képviselők megmutatják igazi arcukat, korábban a parlamentben Szilágyi György és Apáti István is trágár kifejezéseket használt.A Jobbik sokkal inkább hasonlít "csőcselékre", mint frakcióra - fogalmazott.A 3-as metró felújítását firtató kérdésre Gulyás Gergely azt válaszolta: a Fidesz azt szeretné, ha a metrófelújítás megkezdődne és mielőbb befejeződne.A letelepedési kötvényekkel kapcsolatos felvetésre a frakcióvezető-helyettes közölte: a kormánypárt tudomásul vette, hogy a kabinet döntött a letelepedési kötvények teljes megszüntetéséről.