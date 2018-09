Betett a száraz idő a hagymaféléknek és a burgonyának

Rossz hatással volt a száraz időjárás a hagymafélék és a burgonya termesztésére, miközben jó évet zárt a napraforgó és a paradicsom - közölte a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója vasárnap az M1 tévécsatornán.



Domján Erika elmondta, burgonyából kisebb termés lett, mert a klíma nem volt optimális a termesztésére, virágzáskor kellene a legtöbb nedvességet kapnia. Kiemelte, csak olyan fajtákat kell választani, amelyek bírják ezt a klímát. A hagymafélékre nemcsak a vízhiány volt rossz hatással, bizonyos területeken a viharkárok is megtizedelték a termést - ismertette, hozzátéve, hogy Hollandiában és Németországban is kevesebb termés lett, az árak emelkedése viszont annyiból jó, hogy többen kezdenek majd bele a növény termesztésébe.



Fokhagymából évek óta behozatalra szorul az ország, vöröshagymából is jelentős az import, mert Magyarországon nem kellő hatékonysággal termelnek - tudatta.



Az ügyvezető igazgató kitért arra is, hogy a napraforgóra és a kukoricára jó hatással volt a vízhiány, mert a gombás betegségek kevesebb eséllyel élik túl a száraz időszakot. Szerinte a napraforgó ára nem fog jelentősen emelkedni a termésmennyiség miatt.



A gyümölcsöknél szélsőséges eredmények születtek, a meggy például nem jól termett, almából viszont jó és nem kevés, körülbelül 700-720 ezer tonna lesz - közölte Domján Erika.