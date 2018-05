Beszünteti működését Budapesten és Berlinbe költözik a Soros-alapítvány

Beszünteti működését Budapesten a Nyílt Társadalom Alapítványok nemzetközi irodája és átköltözteti munkatársait a német fővárosba - jelentette be keddi, New York-i keltezésű közleményében az alapítvány, az "egyre nyomasztóbb magyar politikai és jogi környezetre" hivatkozva.



A tájékoztatásban azt írták, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok továbbra is támogatni fogják a civil szervezeteket Magyarországon az olyan fontos területeken, mint a művészet és a kultúra, a sajtószabadság és az átláthatóság, valamint az oktatás és egészségügyi ellátás biztosítása minden magyar állampolgár számára.



A közleményben megjegyzik: a magyar kormány arra készül, hogy tovább korlátozza a civil szervezetek munkáját "az úgynevezett >Stop Soros< törvénycsomag által".



"A magyar kormány becsmérli a munkánkat, és hamis színben tünteti fel, korlátozza a civil társadalmat politikai előnyszerzés céljából, olyan taktikát alkalmaz, amelyre még nem volt példa az Európai Unió történetében" - idézi a közlemény Patrick Gaspardot, a Nyílt Társadalom Alapítványok elnökét.



"Az úgynevezett Stop Soros jogszabálycsomag a legújabb ilyen próbálkozás. Nem tudjuk tovább garantálni a munkánk és a munkatársaink biztonságát Magyarországon, és nem tudunk védelmet nyújtani az önkényes kormányzati beavatkozással szemben."



A közleményben hangsúlyozták, hogy irodáik elköltöztetése Budapestről fájdalmasan érinti azt a több mint száz itt dolgozó munkatársukat, akiknek többsége nemzetközi adományozással foglalkozik. A munkatársak mintegy 60 százaléka magyar állampolgár, és sokan közülük több mint egy évtizede dolgoznak a Nyílt Társadalom Alapítványok megbízásából. A Nyílt Társadalom Alapítványok megteszi a szükséges lépéseket, hogy biztosítható legyen az irodák elköltöztetésében érintettek biztonsága és jóléte.



A Die Presse című osztrák napilap a Nyílt Társadalom Alapítványok New York-i központjára hivatkozva április 19-én már írt a tervezett lépésről, jelezve, hogy az iroda a nyáron Berlinben nyitja meg kapuit.