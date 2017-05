Beszámoló készült Áder János ötéves államfői munkájáról

A haza minden előtt címmel jelent meg beszámoló Áder János 2012 és 2017 közötti köztársasági elnöki munkájáról, melyet az államfő beiktatási ünnepségén az országgyűlési képviselők könyv alakban kapnak kézhez. Ezzel egyidőben a kiadvány elektronikus formában a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) honlapján is olvasható lesz - tájékoztatta a KEH az MTI-t.



Az államfő bevezetőjében kitér arra, hogy bő két évtizede megfogalmazott közös álmainkból és reményeinkből sok minden vár még beteljesülésre. Így elérkezett az idő fogalmazott -, hogy közösen tegyünk föl néhány alapvető kérdést, például azt, mit kellene tennünk ahhoz, hogy sikeresebbé és jobbá tegyük saját és közös életünket.



"Számomra az elmúlt időszak egyik legfontosabb tanulsága az, hogy akik tudásukkal, tehetségükkel, szorgalmukkal és tisztes helytállásukkal szolgálják saját környezetüket, családjuk és közösségük boldogulását, több figyelmet és megbecsülést érdemelnek" - vallotta Áder János bevezető soraiban, amelyben arról is ír, néhány dolgot mindannyiunknak másképp kell csinálnunk. Érdemes volna több tisztelettel fordulni egymás iránt, el kell utasítanunk a kettős mércét, és a mindennapokban is kifejezésre kell juttatnunk, hogy megbecsüljük kinek-kinek a személyes vagy közösségben nyújtott teljesítményét - olvasható a dokumentumban.



A csaknem nyolcszáz oldalas képes kiadvány olyan fejezetek mentén foglalja össze az államfő ötéves munkáját összesen csaknem 460 pontba szedve, mint A teljesítmény megbecsülése, a Normativitás, a Tisztelet és lelki kiegyezés, az Új gesztusok, a Magyar érdekek képviselete valamint a Környezeti fenntarthatóság.



A teljesítmény megbecsülése című témakörön belül az elnök feleleveníti első beszédét, amelyben mindenkit arra kért: tegyük közös életük központi kérdésévé a teljesítményt. Az államfő sportolók, köztük paralimpikonok, diákok, súlyos betegségből felépült gyermekek, kutatók, művészek, a gazdasági élet szereplői vagy akár falvak közösségének teljesítményét méltatja.



A kiadványból megismerhető Áder János törvényhozás feletti kontrollal kapcsolatos tevékenysége, de az államfő a Normativitás című fejezetben beszámol arról is, amikor parlamenti pártokkal egyeztetett a Rio+20 konferencián képviselendő magyar álláspontról.



A Tisztelet és lelki kiegyezés fejezetében az államfő több egykori beszédét is felidézi, a többi közt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján elmondott gondolatait, vagy a Wallenberg-emlékesten tartott szónoklatát. Megemlékezik elődeiről, Mádl Ferencről és Göncz Árpádról, de Magyarország egykori hőseiről épp úgy, mint Szentágothai János tudósról vagy Antall József egykori kormányfőről is. A köztársasági elnök feleleveníti a Nobel-békedíjas mianmari ellenzéki politikus, Ang Szán Szu Csí látogatását vagy a kommunista terror áldozata, Sándor István szalézi szerzetes boldoggá avatását, de beszámol részvételéről is II. János Pál pápa szentté avatási ünnepségén a Vatikánban.



Új gesztusok címmel az államfő ismerteti nyilatkozatait, amelyeket a többi között a nemzeti összetartozás napja alkalmából vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tett, de bemutatja a cigánysághoz címzett köszöntőjét is, amelyet a romák világnapja alkalmából írt, valamint ismerteti látogatásainak helyszíneit és alkalmait.



A Magyar érdek képviselete fejezetben olvashatunk az államfő hivatalos külföldi látogatásairól, részvételéről a Rio+20 ENSZ-világkonferencián, valamint uniós fellépéséről "a kohézió barátainak" támogatásáért. Áder János beszámol találkozójáról az ENSZ főtitkárával, valamint a NATO vezetőjével is. A Környezeti fenntarthatóságról szóló fejezetben szó esik a Budapesti Víz Világtalálkozóról, a New York-i klímacsúcsról, a hazai víztisztítás innovációjáról.



A köztársasági elnökhöz az Országgyűléstől az öt év során 1030 jogszabály érkezett aláírásra, ezekből Áder János 998-at írt alá, míg 28-at visszaküldött a Háznak megfontolásra, öttel kapcsolatban pedig az Alkotmánybíróságtól kért vizsgálatot. Az államfő több mint 665 ezer állampolgársági határozatot hozott, és több mint 3700 ügy elbírálása után hatvanhét embernek adott kegyelmet.