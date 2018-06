Beszámoló készült Áder János elmúlt egyéves munkájáról

Beszámoló jelent meg Áder János államfő második megbízatásának első évéről. Az internetes évkönyv a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) honlapjára került fel szombaton - tájékoztatta a KEH az MTI-t.



Áder János államfő az általa öt évvel ezelőtt teremtett hagyományhoz igazodva jelentette meg a kiadványt - tájékoztatta az MTI-t az elnöki hivatal sajtóigazgatósága, hozzátéve: a köztársasági elnökök közül ő az első, aki elektronikus kiadványában rendszeresen beszámol az elmúlt időszak államfői megbízatásairól.



Az Elnöki beszámoló című kiadvány kétszázharminckilenc oldalon, száztizenegy pontba szedve, tematikus bontásban mutatja be a köztársasági elnök tevékenységét.



Olyan fejezetekben foglalja össze az államfő munkáját, mint A teljesítmény megbecsülése, a Normativitás, a Tisztelet és lelki kiegyezés, az Új gesztusok, a Magyar érdekek képviselete, valamint a Környezeti fenntarthatóság.



A teljesítmény megbecsülése fejezetben Áder János a többi között beszámol látogatásáról Rozsályon, egy önfenntartó faluban, de arról is, hogy a "Stockholmi Ifjúsági Víz Díj" magyarországi védnökeként hogyan hívta fel a gyermekek figyelmét a víz védelmének fontosságára.



A Normativitás tematikán belül szót ejt például az ügyészség munkájáról, valamint az oktatási törvények módosításával kapcsolatban arról: különösen fontosnak tartja a felnövekvő nemzedékek érdekeinek képviseletét. Az államfő a kiadványban kitér a jogalkotással kapcsolatos munkájára is.



A köztársasági elnök számos megemlékezésen rótta le kegyeletét - derül ki a Tisztelet és lelki kiegyezés fejezet beszámolóiból, míg az Új gesztusok címszó alatt a többi között a hazaszeretet erejéről ejt szót, de tiszteleg "irodalmi nagyköveteink" előtt is.



A magyar érdekek képviselete fejezetben szó esik "Csíksomlyó titkáról", valamint az Ausztriával közös fellépésről. A Környezeti fenntarthatóság témakörén belül Áder János ismerteti például azt, hogy miként járul hozzá a szemléletformáláshoz a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, de beszámol az ENSZ-ben végzett tevékenységéről is.