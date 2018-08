Bepanaszolták a mentőket csendháborítás miatt

Életveszélyes állapotban talált férfi ellátását végezték a budai mentők, ami sikerre vezetett, stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget. Ilyen esetek naponta fordulnak elő az Országos Mentőszolgálat egységeinél, ám a bajtársak példa értékű szakmaisággal végzett munkájára ezúttal egy panasz hívta fel a figyelmet - olvasható az Országos Mentőszolgálat pénteken közzétett Facebook posztjában, amelyben Kormos Anett humorista tolmácsolásában teszik közkinccsé, hogy micsoda kellemetlenségeket kell kiállniuk miattuk a bajbajutott emberekkel egy lakóközösségben élőknek, "pedig nekik tulajdonképpen semmi közük ehhez az egészhez".A levél tartalma annyira megdöbbentő, hogy nem is fűznénk hozzá semmit:

Tisztelt Mentőszolgálat!



L. Mártonné 72 éves nyugalmazott könyvtáros vagyok. Elhihetik láttam már ezt azt, de valami mellett nem lehet elmenni.



Május 21-én hajnali 1 óra 14-kor vijjogva befordult egy mentő társasházunk udvarára nem törődve az itt lakókkal, pedig nekünk tulajdonképpen semmi közünk ehhez az egészhez. Feltrappoltak a lépcsőházba, mondanom sem kell, mindenhol felkapcsolták a villanyt, miközben az udvaron hagyott autójuk is magában villogott.



Senkinek nem volt esélye az alvásra. Nem sokkal később, négy perc múlva, megérkezett – természetesen szintén égtelen vijjogással – egy kisebb kocsi is. Azt már meg sem kérdem, hogy honnan van erre pénz. Azt viszont igen, hogy miért kell közel 50 percen át ilyen nagy robajjal fel, le járkálni, csapkodni az ajtókat és villogtatni a mentőautót.



Nem lehetett életveszély, ha három hét alatt kikúrálták belőle és aztán hazaengedték a kórházból.



Úgy tudtam, hogy az Önök dolga a segítségnyújtás nem mások háborgatása. Csalódtam a mentőkben és elvárom, hogy vizsgálják ki az ügyet! Vonják felelősségre a csendháborítókat és tanítsák meg nekik olyan csendben végezni a munkájukat, ahogy ezt egy kórházban is teszik!



Üdvözlettel,



L. Mártonné"

Azért bízunk benne, hogy továbbra is hasonló kellemetlenségeket fognak okozni ott, ahol szükség van rájuk.