Benkő: a vártnál is sikeresebben működik a Zrínyi 2026

A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeiről, terveiről, valamint a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium (HM) tervezett szervezeti átalakításairól is beszélt a honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten, egy sajtóbeszélgetésen.



Benkő Tibor úgy értékelt: a Zrínyi 2026 nemcsak elindult, hanem a vártnál is sikeresebben működik. Eredmények között említette a hazai pilótaképzés újraindítását, s elmondta: az eddig beszerzett 4 ZLIN típusú repülőn túl további 4 kiképző repülőgép beszerzése van folyamatban.



Kiskunfélegyházán felállították azt a fegyvergyártó hadiüzemet, ahol vásárolt licenc alapján kézfegyverek, pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok gyártását kezdték meg. Emellett egy lőszer- és lőporgyártó üzem felállítását is tervezik - jelentette be a miniszter.



Kiemelte továbbá, hogy a vezetés és irányítás, a szervezeti keretek átalakítására is szükség van. Elmondta, hogy megszüntetik a HM és a Magyar Honvédség 16 évvel ezelőtt létrehozott integrációját. A miniszter, mint politikai vezető irányítja a HM-et, míg a honvédségi szervezeteket a Magyar Honvédség parancsnoka irányítja majd, aki a vezérkari főnök lesz.