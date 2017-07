Bélyeggel emlékezik Arany Jánosra a Magyar Posta

Ünnepi bélyegkisívvel emlékezik meg Arany János születésének 200. évfordulójára a Magyar Posta Zrt.



Arany János tizenkét évig dolgozott az Magyar Tudományos Akadémia titkáraként, az akadémia levelezését is bonyolítva; ezekre a levelekre már Magyarországon gyártott bélyegek kerültek - emlékeztetett a bélyegkisív ünnepélyes kibocsátásán, hétfőn Budapesten a köztársasági elnök.



Áder János szerint Arany János valószínűleg tiltakozna, hogy bélyegen lássa viszont magát, hiszen az ő habitusától távol állt az ilyesmi, "mi viszont tartozunk neki ennyivel" - hangsúlyozta.



Az Arany János Emlékbizottság elnöki posztját is betöltő Áder János hozzátette: a Magyar Posta kiváló bélyegkisívvel ajándékozza meg nem csupán a filatelistákat, de minden, az irodalmat, a művészetet kedvelő embert.



Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a magyar nyelv egyik legnagyobb ismerőjének tartott költő képmása már többször került bélyegre.



A hétfőn megjelent kisív négy bélyege Arany János négy balladáját - A walesi bárdok, Ágnes asszony, Mátyás anyja, Bor vitéz - ábrázolja egy-egy grafikával, idézettel és az emlékév arculati elemeivel - számolt be a részletekről.



Elmondása szerint a bélyegkisívet Gilicze Gergő grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta 30 ezer példányban.