Belobbant a gáz a nagyhegyesi gáztározóban - 15 méterre csaptak fel a lángok + Fotók

Technológiai meghibásodás okozta a tüzet a nagyhegyesi gáztározóban, emiatt lobbant be a gáz kedd hajnalban - mondta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek.Papp-Kunkli Nóra közölte: a meghibásodás következtében egy helyről kiáramlott a gáz, és begyulladt; jelenleg 15 méteresek a lángok.A szakemberek leválasztották, elzárták a hibás gázvezetéket, ám még van gáz a csőben, amely táplálja a hatalmas lángokat - tette hozzá.Tájékoztatása szerint a Hajdú-Bihar megyei hivatásos és önkormányzati tűzoltók nyolc vízsugárral vették körbe a lángoszlopot, valamint végzik a terület hűtését is, nehogy továbbterjedjen a tűz.A mentőszolgálat is a helyszínen van, de senki nem sérült meg.A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt írta, hogy a 3321-es út mentén lévő gáztározóból 5 óra 30 perc körül csaptak fel a lángok. A rendőrök a veszélyhelyzet elhárításáig teljes szélességében lezárták a 33-as főút Nagyhegyes és Hajdúszoboszló közötti szakaszát, a forgalmat a 4-es főútra terelik.