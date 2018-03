Békemenet - Elindult a tömeg a Bem térről a Parlament felé

A forradalom hőseire emlékezett a CÖF-CÖKA a Gazeta Polska klubjaival

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szervezőinek célja a Békemenettel az, hogy kinyilvánítsák a haza és a nemzet iránti elkötelezettségüket, és hogy erőt, egységet és méltóságot mutassanak. A Békemenettel - amelyen sok lengyel is megjelent - azt kívánják üzenni, hogy a közép-európai népek nagyon érzékenyek a szabadságukra és a függetlenségükre.A menet elején a szervezők molinót vittek, amelyen az állt: "A haza minden előtt", valamint egy nemzeti színű zászlón "Hungary protects Europe!" (Magyarország megvédi Európát) felirattal.A Békemenet elindulása előtt Bayer Zsolt publicista arról beszélt, egész Európa megosztott, az egyik oldalon állnak a "kétdimenziós emberek", akik számára csak az egyén, individuum, szabadság létezik, akik megfosztattak a vallási, nemzeti, családi és nemi identitásuktól, és akik azt gondolják, egyedül ők képviselik a modernitást és Európát. Szavai szerint a másik oldalon állnak ők, akik azokat az eszméket, értékeket képviselik, amiktől Európa Európa lett, akik még tudják, mit jelent Isten, nemzet, haza, család, gyermek, akik még tudják, "mit jelent a férfi és az asszony".A 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a lengyel Gazeta Polska civil klubjaival csütörtökön Budapesten, a Bem József téren.Csizmadia László, a CÖF alapítója, a CÖKA kuratóriumi elnöke azt mondta: 1848-49-ben és 1956-ban a két nép vállvetve küzdött a szabadságért, majd 1989-90-ben egymást segítve "söpörték ki a szovjet gyarmatosítókat". Most mindkét népnek a brüsszeli bürokrácia és az ultraliberális ideológia ellen kell megvédenie magát - tette hozzá.A kérdés 1848 óta nem változott: "rabok legyünk vagy szabadok" - mondta Csizmadia László.A továbbiakban arról szólt, hogy elutasítják a migránsok kvóta szerinti betelepítését, és megvédik kétezer éves keresztény civilizációt és kultúrát. Meg akarjuk védeni asszonyainkat, gyermekeinket, unokáinkat, "ha kell, tűzzel-vassal" - fogalmazott Csizmadia László.Kitért arra, a magyar nép és parlamentje támogatta, hogy Orbán Viktor kormányfő vétózza meg a Lengyelország ellen készülő uniós eljárást, erre a tömeg lengyelül "köszönöm" kiáltással válaszolt.Az ünnepségen felolvasták a lengyel miniszterelnök levelét, amelyben Mateusz Morawiecki köszöntötte a megemlékezés lengyel és magyar résztvevőit. A lengyel kormányfő a levélben arról írt, hogy a két ország közötti jó viszony a közös történelmen és a politikai kapcsolatokon túl az olyan civil kapcsolatoknak is köszönhető, mint amilyet a CÖF-CÖKA és a Gazeta Polska klubok aktivistái ápolnak egymással. Kitért arra, Bem József emléke azokat a történelmi pillanatokat idézi föl, amelyek 1848-49-ben és 1956-ban is erősítették a két nép barátságát, és egymás iránti tiszteletünk egyre erősödik."Isten, áldd meg Lengyelországot, Isten, áldd meg Magyarországot!" - fejezte be levelét a lengyel miniszterelnök.Tomasz Sakiewicz, a Gazeta Polska főszerkesztője azt hangsúlyozta, a mai Európának a szabad nemzetek Európájává kell válnia. Közölte, Magyarország szuverén államként megerősítette az Európai Unióban elfoglalt pozícióját, és immár két éve Lengyelország is követte ezen az úton. Mindennek nyomán pedig a visegrádi együttműködést is sikerült helyreállítani - fűzte hozzá.Úgy fogalmazott, ma elmondhatjuk az "európai diktátoroknak": ha közös Európát akarnak látni, jöjjenek Budapestre, és nézzék meg, hogy csinálják ezt a lengyelek és a magyarok.A főszerkesztő az ünnepség résztvevőit meghívta a lengyel függetlenség 100. évfordulója alkalmából tartandó idei ünnepségekre, majd "Éljen a független Lengyelország, éljen a független Magyarország, éljen a független nemzetek Európája!" felkiáltással zárta a beszédét.A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorúzták Bem József szobrát.