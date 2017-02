Beismerte a tettét a Teréz körúti robbantó

Beismerő vallomsát tett a Teréz körúti robbantással gyanúsított P. László – közölte a Velvettel a férfi ügyvédje, Brunner Tamás. A 23 éves férfi most is előzetes letartóztatásban van, azonban korábban nem tett vallomást és tagadta, hogy ő követte volna el a két sérülttel járó robbantást. Azt is visszautasította, hogy ő szerepelt volna a rendőrség által lefoglalt felvételeken - írja a 24.hu A lap úgy tudja, maga a gyanúsított kérte, hogy beszélhessen a történtekről.A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője pénteken még csak annyit közölt, hogy február 15-16-án is meghallgatták a férfit, aki részletesen beszélt a történtekről. Akkor nem mondták meg, elismerte-e a robbantás elkövetését. A kihallgatása hétfőn folytatódik.