Beindult a Vatera népe a BKV villamosokra

Mint a hogy korábban mi is beszámoltunk róla, a BKV a Vaterával kötött megállapodást leselejtezett villamosainak elárverezésére.A licit elindult és ezzel együtt a Vatera felhasználói is beindultak.A BKV egy ideig még lelkiismeretesen válaszolt a - kérdésekre, de egy idő után feladta és ignorálja azokat.Szemezgettünk a hozzászólásokból, de ha az összeset elolvasná, kattintson ide

Valaki arra hívja fel a figyelmet - amire egyébként a hasonló aukciós oldalak is rendszeresen figyelmeztetik felhasználóikat -, hogy a hirdetővel szemben óvatosnak kell lenni.

Tisztelt BKVZRT! Ön visszajelzés nélküli felhasználó. Hogyan győződhetek meg hogy nem egy scammerrel van dolgom? A Vatera csak 100000 Ft értékig vállal garanciát a Biztonságos Vásárlás Program (BVP) keretén belül. A szállítás és fizetés módjánál "Személyes átvétel" van feltüntetve. Ez az én értelmezésem szerint személyes találkozót és készpénzes fizetést jelent ami ellentétben áll a belinkelt arveresi_szabalyzat.docx-ben foglaltakkal. Ilyen zavaros körülmények között, vásárlási garancia hiányában minden komoly érdeklődőt óva intek a licitálástól míg a körülmények nem tisztázódnak. Üdvözlettel, Struggler - stru99ler

Volt aki mielőtt meggondolatlanul licitálásba kezdett volna, azt akarta megtudni, hogy Budapesten közlekedhet-e majd a saját villamosával:

Tisztelt BKVZRT! Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy ha veszek egy ilyen vadállatot, akkor mehetek vele erre arra pesten? Vagy mondjuk így éjszaka korzózhatok vele? A garázsukba lehet bérelni neki helyet havonta? Köszönöm szépen! - rogerw_a

Kérdésére kielégítő választ adott a BKV:

Tisztelt rogerw_a! Köszönjük érdeklődését! Magán célra, semmilyen körülmények között nem vehető igénybe Budapest villamos hálózatának kötött pályája. A megvásárolt járműveket az nyertes licitet követő, adásvételi szerződésben foglalt határidőn belül a vevőnek el kell szállítania a BKV Zrt. telephelyéről. - BKVZRT

Volt olyan is, aki már azon gondolkodik, hogy tudná hasznosítani a járműveket, csak egyelőre a színűk nem megfelelő:

Tisztelt BKVZRT! Van-e más színben is? Mert ha lenne kék, akkor létrehoznánk végre a villamoson menekülő bűnözők ellen egy gyors reagálású egységet, azaz a Villamos Terror Elhárítási Központot, rövidítve VÉTEK, akiknek külön ilyen helyzetekre lenne egy pandúrvillamosuk kék villogóval és különjárat felirattal. Ha a jármű keskeny nyomtávon is képes lenne haladni, akkor szükség esetén a felcsúti kisvasút vágányát is igénybe tudná venni. Alkalmas-e a szerelvény arra, hogy tűzpárbaj esetén a hangosbemondóból Szalóczy Pál hangja figyelmeztessen teljes nyugalommal, hogy Tessék vigyázni, jobbról lőnek!? Továbbá szeretném tudni, hogy éjszaka békésen szundikál vagy álmában csönget egy picit? Illetve, ha valami oknál fogva nem lenne bevethető ( Mondjuk gonosz piacra igyekvő nyugdíjasok járókereteket dobálnak a kerekek alá, mert nem állunk meg a megállóban.) akkor úgy működik-e a villamospótló, mint a citrompótló? Csak vízben feloldom a tablettát és kész? - Warbird1