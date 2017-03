Befejeződnek a bontási munkálatok a Városligetben

Májusban befejeződnek az utolsó bontási munkálatok a Városligetben, a jövő héten lesz a Feszl-pavilonok műszaki átadása és még idén nyáron elkezdődik az Olof Palme-ház felújítása is - írta szombaton a magyaridők.hu



Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatója az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ beruházásáról a lapnak azt mondta, sikerült mind a mély-, mind a magasépítést költségkereten belül tartani, március 1-jén az ütemtervnek megfelelően átadták a magasépítési munkálatokhoz a területet, jelenleg a meglévő épületek rekonstrukció­ját végzik a kivitelezők.



A szakember beszámolója szerint 2018 júliusára 18,7 milliárd forintból készül el az európai szinten is egyedülálló, 38 ezer négyzetméteres múzeumszakmai központ. A volt Szabolcs utcai kórház területe úgynevezett barnamezős beruházás részeként kap új, kulturális funkciót. Az építkezés része a Liget Budapest projektnek.



A Városliget megújítása kapcsán Sághi Attila bejelentette: a jövő héten lesz az Állatkerti körúton felépített Feszl-pavilonok műszaki átadása, a Petőfi Csarnok májusra tűnik el, ezzel lezárulnak a Liget projekt bontási munkálatai és arról is beszámolt, hogy az Olof Palme-ház felújítása nyáron megkezdődik.