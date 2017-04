Bedurvult a kampány a zuglói időközi választás előtt - Vesztegetéssel vádolták meg fideszeseket.

Az időközi választásra azért van szükség, mert az önkormányzati törvény szerint január 21-én megszűnt a mandátuma a tavaly januárban eltűnt Sápi Attila MSZP-s politikusnak - írja az Index.



Rontja a baloldal esélyeit, hogy most nem fogtak össze, ezzel erősen megosztják a szavazatokat - írják.



DK-MSZP-Párbeszéd jelöltje Bitskey Bence, a CivilZugló-Együtt Drevenka Monikát indította, az LMP Csordás Balázs Gyula győzelmében bízik. Beszállt a voksokért való harcba a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is, ők a Brutiként ismert debreceni Tóth Imrére várnak voksokat.

A Fidesz jelöltje Somodi Zoltán, a Jobbik viszont úgy döntött, hogy nem küzd a kerületben, nem indítottak senkit.



A lap arról számolt be, hogy egy választó csütörtökön vesztegetéssel vádolta meg a fideszeseket.

A helyi választási irodának küldött bejelentésében a Mexikói úton lakó nő azt állítja, hogy kedden nála kampányolt a fideszes jelölt Rozgonyi Zoltán fideszes alpolgármesterrel és Barabás Ferenc fideszes képviselővel. A nő szerint Somodiék meg akarták vásárolni a szavazatát. Az ajánlat lényege az volt, hogy amennyiben a Fideszre szavaznak, közbenjárnak azért, hogy a korábban tőlünk elvett önkormányzati lakást visszakaphassák - írják.



A nő azt írta, hogy az esetnek a lánya is fültanúja volt.



Az állítás azért súlyos, mert természetesen nemcsak a választás tisztaságát és a kampányt sérti, hanem választási bűncselekménynek minősül. Így a választási irodának büntetőfeljelentést is kell tennie.



Rozgonyi szerint semmilyen ígéret, pláne vesztegetés nem hangzott el.

A lap megkeresésére az alpolgármester elmondta, hogy a vádak miatt feljelentést készül tenni a nő ellen. Hozzátette: hogy még sosem tapasztalt "ilyen mocskos, hazug állításokkal teli kampányt", mint amilyen most zajlik Zuglóban. És ez szerinte elsősorban a helyi szocialisták felelőssége.