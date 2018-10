Bedarált a vonat egy autót Alsógödnél - fotó

Az autó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, tolta maga előtt a vonat. Fotó forrása: váconline

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az a személygépkocsi, amelyet egy személyvonat sodort el Alsógödön a vasúti átjáróban, írja a Váconline nyomán a Bors.A lap információi szerint egy szerencsétlen manőver miatt a sínpár közé került az autó, és hiába próbáltak többen is segédkezni, nem tudták kiszedni onnan. A szemtanúk elmondása szerint több segélyhívást is indítottak, értesítették a Vácról Budapest irányába tartó személyvonat vezetőjét is, de késő volt. A szerelvény a vészfékezés ellenére is elsodorta, és 300 méteren keresztül tolta maga előtt az autót. Szerencsére senki nem sérült meg.