Becsapva érzik magukat a mentősök - Többen felmondtak Varga bejelentése után

Az Országos Mentőszolgálat dolgozói hónapok óta abban az ígéretben bíztak, amit még a decemberig regnáló főigazgatójuk, Máté Gábor dolgozott ki, utódja, dr. Csató Gábor pedig elvileg tovább vitt - írja a 168 óra Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, amikor benyújtotta a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot a parlamentnek, arról számolt be, hogy „Lesznek kiadásnövelő intézkedések – mentőknél 10 százalékos, a rendvédelemben 5 százalékos béremelést hajtanak végre".Azonban ez jelentősen kevesebb béremelést jelent, mint amire korábban ígéretet kaptak.A lap úgy tudja, hogy az EMMI is jóváhagyta, hogy első lépésként a mentőtisztek 170-220, mentőápolók 80-110 ezres emelést kapjanak az életpálya modell keretében.„Ma Magyarországon van olyan megye, ahol rohamkocsit egyáltalán nem tudnak működtetni. Az elvándorlás kizárólag a bérek rendezésével és versenyképessé tételével állítható meg. Az alulfizetett mentőorvosok mellett a mentőtisztek, mentőápolók, mentő-gépkocsivezetők bérét is emelni kell. A mentőtisztek bértábla szerinti bruttó átlagbére 206 000 forint, a legnagyobb létszámot kitevő mentő-gépkocsivezető és mentőápoló munkakörökben foglalkoztatottak bére is 13 százalékkal elmarad a hazai bruttó átlagkeresettől, ez ma átlagosan 135 000 forint"­ – olvasható az Emmi-nek benyújtott és ott elfogadott tervezetben.A lap úgy tudja, hogy mostani hír hallatán többeknek elfogyott a türelme és legfőképpen a bizalma, több állomáson is adják be felmondásokat. Ez pedig már azért is tragikus, mert épp a létszámkrízis és elvándorlás megállítására dolgozta ki az egy évig regnáló Máté Gábor a bérterveket és az életpálya modellt.A kormányzati forrásokból a 168 óra birtokába jutott dokumentum szerint az OMSZ állományában jelenleg 166 mentőorvos dolgozik, vagyis a szükséges létszám harmada hiányzik. Ebben a munkaköri csoportban a legmagasabb az elvándorlás mértéke, éves szinten megközelítőleg 90 százalék.