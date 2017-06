Be a múzeumba! Leleplezték a pályázat győztes tárgyait

Töttősi Flóra púderfonja nyerte a Múzeumok éjszakája szervezői által kiírt Be a múzeumba! pályázat zsűrijének díját, a közönségszavazás győztese pedig Szedlacsek Viktor kerékpártartója lett; a győztes tárgyakat szombaton, a 15. Múzeumok éjszakáján mutatják be a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM), illetve a Néprajzi Múzeumban.



A Be a múzeumba! pályázatra a közönség olyan hétköznapi tárgyakat nevezhetett, amelyek jól kifejezik korunkat, ezért érdemes megőrizni azokat az utókor számára. A zsűri által kiválasztott 18 tárgyra - köztük volt szelfibot, kutyagallér, plüss állatka, kapszulás kávéfőző és drón is - június 14-ig lehetett szavazni a Múzeumok éjszakája Facebook-oldalán.



A zsűri és a közönség által kiválasztott egy-egy alkotás elnyerte a jogot, hogy a Múzeumok éjszakáján valódi kiállítási tárgy legyen belőle, professzionálisan installálva.



Töttősi Flóra púdertartó formájú, ritkaságnak számító, ötéves Alcatel telefonját a programsorozat idei arca, Für Anikó színművész leplezte le a Nemzeti Múzeumban, míg Szedlacsek Viktor egyedi készítésű, törzsi formák által inspirált kerékpártartója a Néprajzi Múzeumban csodálható meg.



A Múzeumok éjszakáján országszerte mintegy 320 múzeum, könyvtár, levéltár, közművelődési és egyéb intézmény várja a látogatókat különleges programokkal; a fesztivál idei kiemelt témája az értékőrzés, fővárosa pedig Debrecen lesz.



Az MNM szombatra "túl-világi átjáróvá" válik. A múzeum programjai már délután elkezdődtek: 15 órákor indult az első túlvilági séta gyerekeknek és felnőtteknek. Antropológus, archeozoológus és régészek várják az érdeklődőket emberi és állati csontokkal, őskori lényekkel a régészeti kiállításban. A titkos jelentések című programon unikornisokat, bárányokat, pelikánokat, csillagokat és kelyheket kell megtalálni, és jelentésüket megfejteni.



Az Élő Múzeum programmal a látogatók elmerülhetnek a török kor hétköznapjaiba: hitvitákba hallgathatnak bele, pletykálkodó asszonyokkal szállhatnak szópárbajba, és beléphetnek egy elítélt "boszorkány" börtönébe is, hogy egyenesen tőle hallhassák a vádak mozgatórugóit.



A Megmentett műkincsek 2017 című kiállításhoz kapcsolódóan az MNM és a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói avatják be a közönséget a restaurálás rejtelmeibe, miközben fiatal művészek mesélnek az Újraélesztett anyagok re-design kiállításról.