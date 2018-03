Bayer Zsolt, a Magyar Idők publicistája szerint ha a nyugati országok vezetése és a mainstream média továbbra is "bűnsegédként lép fel" a migrációval kapcsolatban, akkor "még az európai keresztény fehér ember önvédelme is lehetetlenné válik". Az Echo TV műsorvezetője egy csütörtöki budapesti könyvbemutatón azt mondta: "ha ez kell Európának, hát hajrá, de mi próbáljuk ezt elkerülni!".



Megjegyezte, hogy Németországban például 600 ezer olyan migráns van, akit annak ellenére nem toloncoltak ki, hogy nem kapott tartózkodási engedélyt. Bayer Zsolt szerint mindent elmond a mai helyzetről, hogy Udo Ulfkotte és Stefan Schubert Határtalan bűnözés című oknyomozó kötetét először nem engedték kinyomtatni Németországban. Ulfkottéról szólva kijelentette, "a mi politikai közösségünk" falta korábbi köteteit is, és ráismert a valóságra, amelyikben él, míg a másik oldal, mivel állításait cáfolni nem tudta, megpróbálta a szerzőt diszkreditálni, bemocskolni, "aztán, ha már semmi se megy, betiltani".



A PestiSrácok.hu által kiadott kötetről szólva annak a véleményének adott hangot: nem a levegőbe beszél, aki szerint 20-30-50 éven belül muzulmán többségűvé válhat Európa. "Nyugat-Európa jó dolgában nem tudja, mit csinál", míg a kontinens középső és keleti részén legalább az önfenntartás ösztöne nem veszett el - mondta. Közölte, ezért is van az, hogy "Európa ma már mi vagyunk, Európa ide menekült, ide húzódott vissza", miközben például "Párizsban Európa lelkéből ma már semmi nincs". Hozzátette, látja a jeleit annak, hogy a nyugat-európai társadalmak is lázadni kezdenek az ellen, hogy "birkaként menjenek a vágóhídra".



Földi László, a polgári hírszerzés volt műveleti igazgatója azt mondta, az elmúlt években eléggé keményen fogalmazott, amikor inváziónak, háborúnak, polgárháborúnak nevezte az Európában uralkodó állapotokat, majd ezt a kötetet olvasva döbbent rá arra, mennyivel keményebb az általa is leírtnál a valóság. Szerinte az európai politikusok "üzleti számítások mentén képzelték és irányították" a migrációt, és mivel háború zajlik emiatt, "ezek az emberek háborús bűnösök", akiknek a felelősségét meg kell állapítani. Hangsúlyozta, hogy a történelem során Európában sosem éltek békében együtt a keresztények és a muzulmánok.