Bátran fogyassza az üzletben kapható koktélparadicsomokat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei 16 - hazai áruházakban kapható -, koktél- és cseresznyeparadicsomot teszteltek élelmiszerbiztonsági és növényvédelmi szempontok mentén, paradicsomonként 300 növényvédőszer-hatóanyagot is vizsgáltak.



A mintákon a Nébih laboratóriumában növényvédőszer-maradék és mikrobiológiai vizsgálatokat is végeztek. Jó hír, hogy az ellenőrzött termékek élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból egyaránt megfeleltek az előírásoknak.



A nyomonkövethetőség feltételének minden termék megfelelt, a jelölésre vonatkozó jogszabályokat betartották.



Beltartalmi értékek közül a cukor-, a szárazanyag-, a nedvesség és a savtartalmat egyaránt górcső alá vették a szakemberek, továbbá C-vitamin és likopintartalmat is mértek.

Legmagasabb cukortartalma a magát „cukorfalat"-ként jelző terméknek volt, érdekesség, hogy C-vitaminból is ez tartalmazott a legtöbbet.



A laikus bírálók és szakértők pontozása alapján összeállított kedveltségi teszten a Nemeskert Kft. által forgalmazott Cherry paradicsom bizonyult a legjobbnak, második helyezett lett a Veresi Piroska, míg a harmadik helyezett a Veresi Bíborka koktélparadicsom. Az első három helyezett termék mindegyike hazai származású - tájékoztatott a Nébih.