Balog Zoltán: újfajta párbeszéd kell Európában

Olyan európai identitás van kialakulóban a közép-kelet-európai régióban, amelyet a történelmi és kulturális előzmények ismeretében lehet csak megérteni, politikai lózungokból nem lehet levezetni, miért is alakult ki az egyesek által különutasnak nevezett politika

Ne csak gazdasági, politikai megközelítésben beszéljünk Európa jövőjéről, szükség van a különböző régiók egymásra találására. A regionális politika kapocs lehet az Európai Bizottság központi politikája és a sokszor magukat elszigeteltnek érzett tagállamok között, segítheti a megértést

Ha egy olyan kormányra, amelyik ezt a fajta uniókritikus politikát folytatja, azt mondják, hogy populista, az nem feltétlenül negatív, amikor talán populárisabb stílusra és beszélgetésre lenne szükség Európán belül.

- hangsúlyozta Balog Zoltán pénteken Budapesten egy nemzetközi konferencián.- fogalmazott az emberi erőforrások minisztere a Next Europe: Cooperation and Convergence (A következő Európa: együttműködés és konvergencia) című rendezvényen a Magyar Tudományos Akadémia épületében.Hamisnak nevezte azt az elgondolást, hogy a kilencvenes évek második felére, a Kelet-Nyugat szembenállás megszűntével a dolgok megoldódtak.- szögezte le.A politikus nagyon szomorúnak nevezte, ami az Egyesült Királyság esetében történt, de - mint mondta - mi az Európai Unióra egyértelműen igent mondunk, miközben szeretnénk, ha a döntési mechanizmusok megváltoznának az EU-n belül, mert azok nincsenek rendben.A miniszter emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi magyar kormánynak jelentős politikai támogatottsága van, ugyanakkor az EU-n belül az unió elfogadottsága Magyarországon a legmagasabb. "Magyarországon értik az emberek, mit jelent bírálni a szövetségi rendszert, miközben mindig is Európához tartoztunk, és az EU-ban sokkal kedvezőbb helyzetben látjuk magunkat".Balog Zoltán arra is kitért, hogy a kohéziós támogatásokból legnagyobb mértékben részesülő közép-európai tagállamok gazdasági mutatói ma felülmúlják nemcsak az EU, hanem az eurózóna átlagát is, "országaink az EU gazdasági növekedésének legfontosabb motorjai". A miniszter az európai válságjelenségek közé sorolta a társadalom elöregedését, a migrációt és a foglalkoztatáspolitikát. Mint mondta,A konferencián mondott köszöntőjében Felix Unger, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke arról szólt, hogy a filozófusoknak, a tudósoknak és a politikatudomány szakembereinek össze kell fogniuk a jövő Európájáért. Hozzátette: hálózatokat, új ötleteket, mozgalmakat kell létrehozni napjaink problémái, mások mellett a migráció, a biztonság vagy az euró ügyének megoldására.Felix Unger felidézte, hogy a kontinens jövőképére fókuszáló Next Europe mozgalom a 2013-as európai parlamenti választások után nőtt ki, mert hiányoztak a megfelelő fórumok a téma átbeszélésére. Hozzáfűzte: Európa hatalmas értéket képvisel, még ha látunk is kedvezőtlen folyamatokat az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, és sokan elégedetlenek, a nagy többség azonban nem akarja feladni a közös európai értékeket.