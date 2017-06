Balog Zoltán: hiszünk a tehetségekben, ezért támogatjuk őket

Hiszünk abban, hogy Magyarországon zenei tehetségek születnek, szeretnénk, ha álmaik valóra válnának, és el tudnának indulni a pályán. Ezt segíti a Cseh Tamás Program és a Hangszert a kézbe rendezvénysorozat is - mondta Balog Zoltán szerdán a Várkert Bazárban az interaktív hangszerkiállítás budapesti megnyitóján.



Az emberi erőforrások minisztere, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) elnöke, a Hangszert a kézbe vándorkiállítás fővédnöke örömtelinek nevezte, hogy a rendezvény eddigi hét vidéki városban mintegy 22 ezer fiatalt vonzott az elmúlt hónapokban.



"Marad a hazai könnyűzenét támogató Cseh Tamás Program, és további területeket is erősítünk a Nemzeti Kulturális Alapon belül. Ezért indult el a népzenére, népi kultúrára fókuszáló Halmos Béla Program, és emiatt kezdeményeztük a táncot támogató Imre Zoltán Program elkezdését is" - hangsúlyozta Balog Zoltán. A miniszter kitért arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött megállapodás alapján az NKA további 700 millió forintos forrást kap programjai támogatására 2017 első fél évére.



Balog Zoltán szólt arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt kulturális kormányzatok egyik legsikeresebb vállalkozásának bizonyult, a rendszer átalakításával tovább tudták erősíteni Magyarország kulturális teljesítőképességét. Hozzátette: a feltörekvő fiatalokat évek óta megelégedésre támogató Cseh Tamás Program addig marad, amíg van iránta érdeklődés.



A kiállítás megnyitóján jelen volt Bajnai Zsolt, az NKA Cseh Tamás Program ideiglenes kollégium vezetője, Balogh Géza, a Hangszeresek Országos Szövetsége (Hanosz) elnöke, Gyutai Csaba, a Várkert Bazárt üzemeltető Várgondnokság ügyvezetője, valamint Szántai Irén, az NKA Igazgatóság igazgatója. A megnyitón rövid zenei bemutatót tartott Benkő Zsolt gitártanár, a Hangszert a kézbe rendezvénysorozat egyik közreműködője.



A Hangszert a kézbe ingyenes vándorkiállítás a szerdán kezdődött Cseh Tamás Program Fesztivál (CSTP Feszt) egyik kiemelt programja. Az ország hét nagyvárosában (Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsett, Szombathelyen, Kecskeméten) február óta már sikerrel bemutatott tárlat budapesti állomásán, a Várkert Bazárban szerdától négy napon át több mint száznegyven hangszert, gitárokat, basszusgitárokat, dobokat, billentyűsöket, illetve házistúdió-eszközöket lehet kipróbálni, hozzáértő szakértők segítségével.



A Hangszert a kézbe a magyar könnyűzenei oktatás történetének eddigi legnagyobb szabású eseménye. Az eddigi tárlatokon a hangszerkiállítás mellett hangszersimogató, rendhagyó ének- és zeneórák, minikoncertek, szakmai rendezvények várták a fiatalokat és a zenélés iránt érdeklődő idősebbeket. A roadshow-t a Hangszeresek Országos Szövetsége (Hanosz) szervezi az NKA Cseh Tamás Programja támogatásával.



A hangszerkiállítás szerdától péntekig 14 órától 21 óráig várja az érdeklődőket, szombaton, a múzeumok éjszakáján éjfélig lesz nyitva. A CSTP Feszt keretében csütörtökön és pénteken nemzetközi zeneipari találkozót rendeznek az A38 hajón, a Várkert Bazárban pedig négy nap alatt ötven zenekar ad koncertet.