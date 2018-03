Balog: mintegy 40 százalékkal emelkedik a felsőoktatási szociális ösztöndíjakra fordítható keret

Balog Zoltán elmondta: mostantól évi plusz 2 milliárd forintot fordítanak szociális ösztöndíjakra. Míg eddig 4,2 milliárd jutott ilyen juttatásokra, ezentúl mintegy 6,2 milliárd forintot költenek rá.



Hozzátette: ennek a forrását már az idei évi költségvetésben megteremtik.



A miniszter úgy fogalmazott: azt szeretnék, ha Magyarországon egyszerre lenne versenyképes a felsőoktatás, illetve a hallgatók éreznék, hogy a magyar adófizetők támogatják a tanulmányaikat.



Kitért arra is, hogy bár 2008 óta nem nőttek a szociális alapú juttatások, az egyéb teljesítményalapú ösztöndíjak területén jelentős változások történtek, forrásnövelés valósult meg, s ez közel 8 milliárdos forrást jelent.



Példaként említette a Klebelsberg-ösztöndíjat, kitért arra, hogy a köztársasági ösztöndíj 34 ezer forintról 40 ezer forintra nőtt, létrejött a Nemzeti Kiválósági Program, amire 5,2 milliárdot fordítanak és 1915 ösztöndíjast támogatnak. Megemlítette még többek között a nemzeti kiválósági jogász programot, a sportkarriert támogató ösztöndíjat, valamint a Campus Mundi programot, és a Makovecz-ösztöndíjat is, valamint a doktorképzés átalakítását, a források jelentős emelését.



A miniszter hangsúlyozta: a tárca a fiatalokkal együtt dönt az őket érintő kérdésekben. A HÖOK-nak van jövőképe, amit megalkottak, eljuttatták hozzájuk, ezt követően tárgyaltak hosszú hónapokon keresztül arról, mit tartanak megvalósíthatónak belőle, és végül megállapodtak - mondta el.



Lehet az utcáról kiabálni, vagy berúgni az ajtót, tenni egy javaslatot és lelépni, és lehet a felsőoktatási kerekasztal keretén belül is egyeztetni, ahol mindenki jelen van, akinek szakmai, érdemi mondanivalója van a magyar felsőoktatásról - mutatott rá a miniszter, aki kitért arra, hogy az elmúlt években több témában is partner volt a HÖOK. Ezek között említette a teljesítményalapú felvételi feltételeinek megteremtését, vagy a gólyatábori erőszak után az új szabályok kimunkálását. Ez azt mutatja, érdemes leülni, tárgyalni - összegzett Balog Zoltán.



Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke elmondta: közvetlenül 20-30 ezer fiatal életére lehet hatással a juttatások emelése.



Felidézte: fél éve indították a hallgatói konzultációsorozatot, és ennek eredményeként több mint 160 problémát gyűjtöttek össze, amiről azt gondolják, foglalkozni kell vele. Ezután kezdődtek a tárgyalások a tárcával, s már az első hónapok után látták, több államtitkárságot érintenek a kérdések - mondta.



Kiemelte: új felvetések is megfogalmazódtak, többek között a családbarát felsőoktatás kapcsán. Átfogó jelentést készítettek, több mint 100 intézkedést fogalmaztak meg a fiatalok helyzetének javítása érdekében. A mai megállapodás a kiemelten fontos kérdésekre terjed ki - jelezte.



Szintén kiemelte a központi ponthatárok területén az együttműködést, megjegyezte, hogy több szakon a ponthatárok csökkentek, valamint a Stipendium Hungaricum program fejlesztése is megindult. Szólt a kollégiumfejlesztési stratégia felülvizsgálatáról, egy budapesti fókuszú diákváros projektjének elindításáról, valamint a tehetséggondozás területén az országos tudományos diákköri konferenciák finanszírozásáról.



Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte többek között, hogy a fiataloktól érkezett a kérés: segítsék őket az első nyelvvizsga megszerzésében. A program elindult, s az első igények a díjak megtérítésére már meg is érkeztek.



Kitért arra a kormányzati intézkedésre, amellyel a KRESZ-tanfolyam árát is visszatérítik 25 ezer forintig, ez a döntés az év második felében lép életbe. Január 1-je óta Magyarországon a legalacsonyabb az internet áfája, amely szintén segítség a fiatalok számára, és komoly eredmény, hogy a Diákhitel 2-t kamatmentessé tették, a Diákhitel 1 összege pedig emelkedett - folytatta, jelezve: könnyítették a hitelhez való hozzáférést is.



Bevezették az ifjúsági garanciaprogramot, a Munkahelyvédelmi Akciót a fiatal munkavállalók elhelyezkedése érdekében; mára történelmi mélypontra, a korábbi harmadára csökkent a fiatalok munkanélkülisége, s jelentősen az unió átlag alatt van - jegyezte meg.



Palkovics László oktatási államtitkár fontosnak tartotta, hogy egyetlen hallgatónak se kelljen azért kiesnie az egyetemről, főiskoláról, mert nem tudja tanulmányait finanszírozni. Hozzátette: az ösztöndíjakat folyamatosan monitorozzák, és ha szükséges, további változtatások is lesznek.



Kitért arra is: Magyarországon a diploma jó befektetés, hazánkban gyakorlatilag nincs diplomás munkanélküliség. Azt, hogy ezt el tudták érni, abban mindenkinek szerepe van - hangsúlyozta.



Szerinte három dolog jellemezte az elmúlt években a kormány és hallgatók együttműködését: a felelősség, a tudatosság és a biztonság.